'SVAKA VLADA JE POLITIČKA, ZABLUDA JE DA SU MOGUĆE EKSPERTSKE VLADE' Profesor Petrov o rešavanju društveno-političke krize

Profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov izjavio je da će nova Vlada Srbije biti vlada političkog kontinuiteta koja će, kako je istakao, morati već prvog dana da se uhvati u koštac sa društveno-političkom krizom u zemlji, na čelu sa profesorom Đurom Macutom, za koga je naveo da je čovek nesporno vanrednog stručnog autoriteta koji će politički autoritet tek morati da gradi.

Petrov je u autorskom tekstu za ''Politiku'', pod naslovom "O 'političkoj' i 'ekspertskoj' vladi", naveo da je velika zabluda to da su prave ekspertske vlade, čak i kad su većim delom sastavljene od eksperata i ljudi bez stranačke orijentacije političkog iskustva, uopšte moguće i dodao da one činom izbora u parlamentu, kao i svojom osnovnom, političkom funkcijom gube inicijalno svojstvo ekspertize i dobijaju jasnu političku definiciju.

Kako je ukazao, svaka vlada je politička, jer je kriterijum njenog izbora politički, telo koje je bira jeste političko, funkcije su joj političke i ona odgovara politički, te da nema politički neutralnih vlada čak i kada su one u celini sastavljene od eksperata ili činovnika.

"Kada na čelo vlade dođe ekspert, on u politici, odnosno u vršenju svoje funkcije i funkcija vlade, prestaje to da bude. Ako nije bio, on mora postati političar. Nije to ništa nelegitimno. Njegova ekspertiza može mu poslužiti kao alat ili pomoćno sredstvo, ali politika je ono što postaje njegova svakodnevica i strateški cilj'', napisao je Petrov.

Istakao je da razumna očekivanja za jednog predsednika vlade da dobro obavlja svoju funkciju postoje kada je on i političar i ekspert i kada svoje ekspertske sposobnosti, u izvesnoj meri, koristi za realizovanje svoje, odnosno politike svoje stranke. Petrov je naveo da je načelno protiv toga da na mesto mandatara, odnosno predsednika vlade dođe nepolitički (nestranački) ekspert, dodajući da nije siguran da je to sasvim u duhu sistema parlamentarne (predstavničke) demokratije kakav je i po našem ustavu.

"Takvog čoveka koji nije imao politiku bira politika i njegovo operativno delovanje zavisi političkih (stranačkih) ljudi. To je donekle pozicija i drugih ministara u vladi koji nisu stranački ljudi ili barem nisu ranije bili u dodiru sa aktivnom politikom. Zato se neretko takvim ljudima i čini da su u politici stranci, da nisu najbolje snašli ili da nisu dovoljno dali. I percepcija javnosti vrlo često odgovara ovakvim ocenama. Oni koji se, ipak, snađu jer su socijalno inteligentni i adaptabilni, po pravilu neuobičajeno vredni i marljivi, postaju pravi političari", ukazao je Petrov.

Izbor nove vlade u Skupštini Srbije Foto: Marko Karović

On je, u susret izboru nove vlade Srbije, naveo da će na njenom čelu biti profesor Đuro Macut, čovek nesporno vanrednog stručnog autoriteta koji će, kako kaže, od skupštine dobiti politički legitimitet, a da će politički autoritet morati da gradi sam ističući da se politički autoritet, bez kog nema uspešnog političara, zasniva na politici - i to ne tuđoj, nego dobrim delom svojoj.

Petrov je dodao da će nova vlada biti vlada političkog kontinuiteta, uz ocenu da je u tom smislu pre ozbiljno rekonstruisana, nego sasvim nova vlada i naglasio da se njen politički legitimitet izvlači iz postojećeg, zadobijenog na prethodnim parlamentarnim izborima. On smatra da nekakav raskid sa dosadašnjom politikom ne samo da ne bi bio sasvim logičan nego ne bi bio ni politički legitiman jer se, kako je istakao, vlast zadobija isključivo na izborima, a poverenje se pojedincu ili političkoj stranci daje zbog politike, a ne "blanko".

"Ko nema politiku ili ko želi na vlast bez izbora, nikada ne može steći demokratski politički legitimitet na druge načine ili drugim sredstvima. Nema tog plenuma niti tog rektorskog kolegijuma, ali nema ni tog individualnog ekspertskog svojstva, koji bi taj nužan sastojak svake demokratske vlade mogao da obezbedi", ocenio je on.

Prema njegovim rečima, nova vlada će imati, na prvi pogled, krajnje protivrečnu poziciju ukazujući da bi, s jedne strane, trebalo da bude vlada kontinuiteta, a da će, s druge strane, morati da se uhvati već prvog dana u koštac sa društveno-političkom krizom koja je, kako kaže, dublja od "plenuma" i "zborova"

Petrov je naveo da ''blokade" nisu postale samo deo svakodnevice, već da su metafora jednog stanja svesti u društvu koje može da se menja nabolje samo inkluzivnim i transparentnim dijalogom odgovornih društvenih činilaca. On je, takođe, ocenio, da nova vlada neće biti prelazna, ali da će biti, ne samo u vremenskom nego i u suštinskom smislu, privremena, što je, ocenjuje, inicijalno njen veliki nedostatak, ali se u praksi može pokazati i kao prednost.

"Da bi bilo ovo drugo, moraće se desiti jedno veliko političko čudo da ova vlada deluje kao tim i da pokaže jednu meru autonomije u odnosu na političku ličnost sa ubedljivo najvećim demokratskim političkim legitimitetom i potvrđenim autoritetom u međunarodnoj zajednici, Aleksandra Vučića", naveo je Petrov.

Naglasio je da vladin program mora biti jasan, pre svega, stvaranje minimalnih uslova za institucionalni društveni dijalog (ne samo na univerzitetu, ali najpre tu), kao i puna koncentracija na Ekspo kao priliku za istorijski razvoj ekonomije, infrastrukture, kulture, nauke i sporta Srbije.

Petrov je istakao da je bitno i organizovanje velike javne diskusije o boljim institucionalnim rešenjima za ustavni i društveno-politički poredak, a koja bi obuhvatala pitanja izbornog sistema, sistema vlasti na centralnom i lokalnom nivou, kao i bolje implementiranje pravosudne reforme čiji se normativni kvalitet ne bi smeo dovoditi olako u pitanje usled nedovoljno adekvatnog faktičkog stanja.

"Program DEUS (dijalog, Ekspo, ustav, odnosno ustavne promene) nove vlade je veliki izazov koji bi zasluživao podršku svakog dobronamernog građanina ove zemlje koji umesto zaustavljanja želi ustavljanje, a umesto blokada želi kretanje. Neka je sa srećom novoj vladi Srbije", zaključio je Petrov.

Autor: Iva Besarabić