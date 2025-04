'NIKO U SVETU SADA NIJE U STANJU DA TO URADI, TO BI BILA UVERTIRA ZA EKSPO!' Predsednik Vučić najavio globalni forum u Beogradu: Otkrio i koga želi da ugosti!

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je otkrio da će narednih dana imati brojne susrete sa svetskim liderima, a onda saopštio najnoviju vest — ideju da se napravi jedan veliki globalni forum u Beogradu.



- Ja imam ideju da sledeće godine, iznosim prvi put ovde, da napravim jedan veliki globalni forum sa različitim temama, da bude održan u Beogradu, jer ja mislim da je Beograd jedini koji bi sledeće godine na takvom forumu sa političkim temama mogao da ugosti i Putina, i Trampa, i Makrona, i Đorđu Meloni, i Merca, i mnoge druge. Dakle, da to niko u svetu sada nije u stanju da uradi - rekao je Vučić i dodao:

- Voleo bih da to bude između marta i maja, ali to zavisi od drugih foruma koji postoje i drugih obaveza. Prvo želim da dobijem dozvolu za organizaciju takvog foruma od najvećih svetskih lidera, a onda ću razgovarati sa svim ostalima. Tako da je to jedna od mojih ideja. To bi bila uvertira za Ekspo.

I Kipar potvrdio učešće!

Podsetimo, predsednik Kipra Nikos Hristodulidisaj najavio je učešće na Ekspo 2027. tokom radne posete Srbiji.

