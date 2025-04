BEOGRAD DOMAĆIN VELIKIM IGRAČIMA! TO NIKO U SVETU NIJE U STANJU DA URADI: Pozicija Srbije i Vučićevi kontakti s Trampom, Putinom i Makronom najbolja preporuka

Ako neko u trenutku kada u svetu vlada konfuzija na nivou i u kvalitetu komunikacije može da napravi preokret u pozitivnom smislu, onda je to naša zemlja, ocenjuju sagovornici Kurira

Srbija kreće u još jednu diplomatsku ofanzivu koja bi mogla da rezultira organizovanjem velikog globalnog foruma - da se na jednom mestu, i to u Beogradu, sretnu Donald Tramp, Vladimir Putin i Emanuel Makron, nesumnjivo najuticajniji svetski lideri današnjice. Ovakvu ideju obelodanio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će za nju tražiti podršku od predsednika SAD i Rusije.

Ideja

On je naglasio da misli da je Beograd jedino mesto koje bi sledeće godine na forumu s političkim temama moglo da ugosti i Putina i Trampa i Makrona i premijerku Italije Đorđu Meloni i budućeg nemačkog kancelara Fridriha Merca i mnoge druge.

"Tražiću podršku i Donalda Džuniora i Donalda Seniora Trampa i tražiću podršku i predsednika Putina. Imam ideju da sledeće godine napravim jedan veliki globalni forum s različitim temama, da bude održan u Beogradu... Dakle, to niko u svetu sada nije u stanju da uradi i pokušaću da zamolim velike glavešine da mi pomognu u organizaciji tog samita... Prvo želim da dobijem dozvolu za organizaciju takvog foruma od najvećih svetskih lidera, a onda ću razgovarati sa svim ostalima. Tako da i to je jedna od mojih ideja", izjavio je Vučić u četvrtak za televiziju Informer.

On je dodao da bi najbolje bilo da ovaj forum bude organizovan između marta i maja sledeće godine i bio bi, kako je rekao, dobra uvertira za Ekspo 2027.

Susreti s Trampom: Ključno za regionalnu stabilnost

Vučić je potvrdio da je dobio poziv iz SAD za učešće na Republikanskom nacionalnom komitetu početkom maja. On je rekao da očekuje da će tokom posete u Americi imati priliku da se bar dva ili tri puta u dva ili tri dana sastane s predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Dejan Miletić smatra da će sastanci Vučića s Trampom odlučujuće uticati na regionalnu stabilnost.

"Amerika još nije stigla da se bavi Zapadnim Balkanom na pravi način i to će u predstojećem periodu sigurno doći na red. Pravo je vreme da predsednik Vučić u susretu s Trampom objasni poziciju srpskog naroda u regionu, da nađemo zajednički interes, da nastavimo sadašnju dosta dobru saradnju i da je podignemo na viši nivo, da unapredimo stabilnost regiona, ali i učvrstimo poziciju Srbije. Verujem da će gospodin Tramp naći vremena za posetu regionu i u tom smislu i Srbiji", ocenjuje Miletić.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić objašnjava za Kurir zašto bi Srbija mogla povoljno da iskoristi ovaj globalni trenutak i bude domaćin najuticajnijim svetskim liderima.

"Trenutak je u svetu kada vlada konfuzija na nivou i u kvalitetu komunikacije. Neko ko bi zaista mogao da napravi preokret u pozitivnom smislu je upravo Srbija, tj. Beograd kao mesto okupljanja velikih igrača na globalnom nivou. Ideja koju je predsednik Vučić lansirao ne samo da je utemeljena u zdravoj pameti nego je podržana i pozicijom Srbije i kvalitetom komunikacije koju predsednik Vučić ima sa svetskim državnicima, dakle onima koji danas odlučuju o budućnosti sveta. U tom smislu to je jedna više nego poželjna inicijativa koja će doprineti ne samo pozicioniranju Srbije u globalnoj političkoj areni nego i promociji i ekspanziji naših ekonomskih i političkih pretenzija. To bi bila prilika da nastavimo dalje da jačamo", ocenjuje Miletić.

Podrška Ekspu

Nikola Perišić iz Centra za društvena istraživanja kaže za Kurir da zbog svoje neutralnosti Srbija može svim značajnim globalnim akterima da bude prihvatljivo mesto gde će se odigrati važni samiti i mirovne konferencije.

"Ne treba zaboraviti da pojedini lideri kao što su Putin, Makron i Si imaju veoma pozitivna iskustva prilikom poseta Srbiji i da je taj aspekt jedan od važnijih koji mogu da prevagnu kada se bude odlučivalo koja država bi mogla da bude najpovoljnija za veliki svetski forum. Takav forum je preko potreban svim globalnim silama kako bi se kroz dijalog razrešila aktuelna geopolitička situacija. To prepoznaju i naši zvaničnici, koji često takvu mogućnost promovišu putem zvaničnih i neformalnih kanala. Ukoliko bi zaista došlo do nekog važnog međunarodnog susreta u Srbiji tokom ove ili sledeće godine, sigurno da bi se pozitivno odrazilo na održavanje izložbe Ekspo pošto bi veliki broj država iskoristio upravo taj događaj da ostvari saradnju sa Srbijom u različitim oblastima. To bi doprinelo i ekonomskom razvoju, koji je preko potreban u momentu kada su svetski fondovi poljuljani", naglašava Perišić.

On upozorava da je zbog svega toga važno da se prevaziđu unutrašnje krize i da se kroz jedinstvo, kada su u pitanju geostrateški ciljevi, stvore neophodni uslovi za potpunu bezbednosnu sigurnost kako bi najvažniji svetski političari imali poverenje da bezbrižno mogu da dođu i borave u Srbiji.

"Imidž u međunarodnim odnosima je veoma bitan. Državni vrh Srbije predvođen predsednikom Vučićem je u prethodnih nekoliko godina proaktivnim pristupom uspeo da povrati poljuljan imidž koji je Srbija imala. Taj pristup je bio zasnovan na čestim susretima sa najistaknutijim svetskim liderima i različitim saradnjama koje su dogovorene i postignute. Ishod svih tih aktivnosti najbolje pokazuje činjenica da je prećutno od svetskih sila prihvaćena politika neutralnosti koju naša država kontinuirano sprovodi. Zbog toga je od izuzetne važnosti da Srbija nastavi s takvom politikom i tokom novog geopolitičkog pozicioniranja koje se trenutno odvija jer bi na taj način mogli da se sprovode dalji strateški interesi koji se ogledaju u zaštiti celovitosti teritorije i u punopravnom članstvu u EU", podseća Perišić.

Autor: D.B.