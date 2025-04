DO JUČE GURAO PRIČU O PRELAZNOJ VLADI, A SADA NUDI VANREDNE IZBORE Vučević odgovorio Aleksiću: Samo pokušava da kupi vreme do izazivanja nekog novog haosa

Predsednik SNS Miloš Vučević oglasio se nakon navoda Miroslava Aleksića, predsednika Narodnog pokreta Srbije, koji je istakao da su jedino rešenje vanredni parlamentarni izbori i da se traži "civilizovan završetak".



- Nasilnici, izazivači haosa, rušenja državnih institucija i koscenaristi obojene revolucije poput Miroslava Aleksića sad traže „civilizovani završetak“. Kako jadno i licemerno! Još kao rešenje “nudi” vanredne izbore. Čovek koji je do juče, ne samo gurao priču o takozvanoj prelaznoj vladi, već je napravio kompletan spisak ministara, podelio resore i kabinete među svojom bratijom iz opozicije. Svaki pomen izlaska na izbore je rezignirano odbijao. Sad kad mu nije prošla ni obojena revolucija, ni prelazna vlada, ni nasilje i haos koji je pravio u Parlamentu, ni sakrivanje iza studentskog indeksa, koji je inače za njega misaona imenica jer je jedva srednju školu završio, sad kad je svugde pukao - on bi na izbore, pod kakvim god uslovima. Zna li on uopšte šta hoće? Naravno da ne zna.

- Ovakvim zamajavanjem javnosti i to malo birača što ima, samo pokušava da kupi vreme do izazivanja nekog novog haosa. Ali mu neće proći! Kao što mu neće proći ni jedna njegova umobolna ideja o rešavanju haosa koji je sam proizveo. Izbori se neće raspisivati kako je Aleksić zamislio, kad se njemu ćefne. Neodgovorno je i neozbiljno i od Miroslava Aleksića, večitog ponavljača. Nećete više pljačkati građane Srbije! Pobediće Srbija- napisao je lider SNS na svom Iks nalogu.

- Ovakvim zamajavanjem javnosti i to malo birača što ima, samo pokušava da kupi vreme do izazivanja nekog novog haosa. Ali mu neće proći! Kao što mu neće proći ni jedna njegova umobolna ideja o rešavanju haosa koji je sam proizveo. Izbori se neće raspisivati kako je Aleksić zamislio, kad se njemu ćefne. Neodgovorno je i neozbiljno i od Miroslava Aleksića, večitog ponavljača. Nećete više pljačkati građane Srbije! Pobediće Srbija- napisao je lider SNS na svom Iks nalogu.

Насилници, изазивачи хаоса, рушења државних институција и косценаристи обојене револуције попут Мирослава Алексића сад траже „цивилизовани завршетак“. Како јадно и лицемерно! Још као решење “нуди” ванредне изборе. Човек који је до јуче, не само гурао причу о такозваној прелазној… pic.twitter.com/OFwFhcUFrH — Милош Вучевић (@milos_vucevic) 26. април 2025.

Autor: S.M.