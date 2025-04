Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević komentarisao je za Pink televiziju izjavu Miroslava Aleksića da Srbiji trebaju vanredni parlamentarni izbori, ali i sastanak predsednika Vlade prof. dr Đure Macuta i rektora Đokića.

Vučević je istakao da je ovo Aleksiću treće mišljenje.

-Prvo su rekli da će revolucijom preuzeti vlast, a onda je držao konferenciju u Narodnoj skupštini gde je licitirao sa ministrima u Đilasovoj prelaznoj vladi. Kada je video da nema prelazne vlade, juče je izašao sa novim stavom, sada traži vanredne izbore. Imate još jedan momenat, studenti su došli do zaključka da insistiraju na izborima, ali da samo njihova studentsko- profesorska lista može da učestvuje na izborima. Čuo sam još luđu ideju da niko ne može da učestvuje osim dok plenumaši kažu da li mogu da učestvuju- rekao je Vučević i dodao da su Aleksić i Đilas u problemu, jer su studenti rekli da oni ne mogu da učestvuju.

-To je valjda demokratija, da vas neko izbaci. Nemamo nameru da podučavamo druge. Oni su mislili da su studenti njihova pešadija, a ispostaviće se drugačije.

Lider SNS je prokomentarisao da je dobro i za pohvalu, kao i da treba da se pozdravi svaki razgovor rektora i predsednika vlade i gde god odluče da se sastanu.

-Nadam se da su predstavnici univerziteta i rektor iskreni u tim razgovorima, jer znam da je predsednik vlade Macut iskren da se dođe do rešenja. Da li je to moguće ili ne, vreme će pokazati i ne treba ga obeshrabrivati u tome. Nova vlada je relaksirana nekih momenata iz prošlosti. Neka mu to bude prednost. Nadam se će taj razgvoor biti dobar i na koristcelog društva i da će rektorski kolegijum shvatiti da će upropastiti na hiljade studenata, godinu ili dve. Video sam da je predsednik vlade spreman da se nađe i na Medicinskom fakultetu- ocenio je Vučević.

Autor: Iva Besarabić