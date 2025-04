'ZNAMO KOLIKO BI TO POGODIO SRBIJU' Đedović Handanović o odlaganju sankcija NIS-u: Četiri meseca se borimo da objasnimo američkoj administraciji koliko bi to ŠTETILO NAŠOJ ZEMLJI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u subotu ujutru da je Srbija uspela da dobije još jedno odlaganje sankcija za NIS, ovoga puta na dva meseca, do 27. juna, što je, kako je ocenila ministarka rudarstva i energetike, rezultat mukotrpnog rada brojnih ministarstava u Vladi Srbije.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović kaže da se borba za odlaganje, ili potpuno ukidanje sankcija vodi 4 meseca, odnosno od trenutka kada su sankcije u uvedene.

- Mi prvo pokušavamo da objasnimo novoj amerčkoj administraciji... Znate da se sve to desilo dok još nije inaugurisan Tramp. T je sve komplikovalo situaciju. Napporno smo radili, različiti su to ministri, premijer Vučević i Vučić... Dakle, objasnili smo koliko bi to pogodilo Srbiju... Oni su želeli da oslabe ruski energetski sektor, a najviše bi trpeli građani. Razumevanje imamo, i hvala na tome - rekla je ministarka.

To znači da mže da se radi sa partnerima, da se izvozi na tržište, i bitno je da imamo stabilno snabdevanje, rekla je potom.

- Moramo da nastavimo da nadgledamo tržište. Cene idu na dole, što je dobro, i verujem da će se taj trend nastaviti. Mi ćemo dakle da nadgledamo cenovnu politiku Neizvesno je, a mi moramo da zaštitimo gradove i kompanije. Diplomatska borba se nastavlja, Vučić treba da ide u posetu SAD. Ide i susret sa Trampom, i to je izuzetna vest za nas. Znamo koliko je Srbija podržavala Trampa kao predsedničkog kandidata. Sve su to dobre vesti za nas, znamo da je za vikend i Džunior bio tu. Ovo je treći put od septembra - dodala je ministarka.

Što se tiče novog gasnog sporazuma pregovori su u toku, i od ruskih partnera očekujemo poteze koji će se povući, i očekujemo tu dodatne napore, dodala je potom.

