'TO O LJUDIMA SVE GOVORI' Vučić: Napadaju patrijarha, a trče u zagrljaj nekakvim pevačicama iz Hrvatske koje Srbiju osuđuju za genocid

Patrijarh je rekao istinu, govorio časno i odgovorno. To je njegov stav, poručio je predsednik.

Kada nemate ideju i ne znate šta biste radili, jedino što vam ostaje jeste da siledžijstvom i optužbama pokušate da svoje probleme tobož rešite, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić, komentarišući napade na patrijarha Porfirija.

"Napad na patrijarha, a trčanje u zagrljaj nekakvim pevačicama iz Hrvatske koje Srbiju osuđuju za genocid i o Srbima sve najgore govore, ja mislim da to ljudima sve odlično govori. Patrijarh je rekao istinu, govorio časno i odgovorno. To je njegov stav. Imaće oni spolja pokušaja da razore našu crkvu, i u tome neće uspeti, kao što su pokušali da razore i našu državu. Nije to ništa novo. Kada ruše srpsku državu neretko idu na rušenje i srpske crkve. Ta saradnja koja je postojala između srpske crkve i države kroz istoriju je jedan od stubova stabilnosti. Pogledajte rusku državu, ona počiva na gotovo jedinstvenom delovanju crkve i države. To je tako u normalnim državama. Samo kod nas oni koji su manjina misle da su narod, a da oni protiv kojih su nisu narod", izjavio je predsednik tokom obilaska radova na auto-putu Miloš Veliki, na deonici Preljina - Požega.

Podsetimo, studente blokadere iz Srbije koji trče do Brisela preksinoć je u Hrvatskoj dočekala grupa ljudi, da pozdravi, kako su naveli, "njihovu borbu protiv režima".

Poznato je da se dobar deo političke javnosti u Hrvatskoj raduje haosu u Srbiji, međutim, ono što je bilo nemoguće ne primetiti je da su ljudi koji su čekali studente nosili transparent "Dobrodošli", ispisan na ćirilici, a koji je potom hrvatska policija, pred sam dolazak srpskih studenata, uklonila. Razlog je, po svemu sudeći, to što im ćirilica smeta i doživljavaju je kao provokaciju.

Srpski studenti su, dakle, otrčali tamo gde njihovo pismo nije dobrodošlo. Zanimljivo je da je možda najveću podršku studentima blokaderima pružila hrvatska pevačica Severina Vučković, poznata po veličanju zločinačke akcije "Oluja" i zagovornica teze da su Srbi u Srebrenici počinili genocid.

Stoga se može reći, kako su primetili pojedini korisnici društvenih mreža, da su se studenti blokaderi odrekli ćirilice radi Severine, što je tužno i sramno.

Autor: D.B.