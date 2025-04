Vršiti pritisak da neko promeni mišljenje, to ne sme da se dešava u 21. veku rekao je Jeremić govoreći o sramnim dešavanjima u Novom Sadu i Nišu.

Urenik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da blokaderi traže da svi moraju da razmišljaju kao oni, jer u suprotnom - niste dobrodošli.

- Zabrinjava što studenata ima u naznakama, sve su to politički aktivisti. Nasrtati na policajca, to je udar na državu, ustavno pravni poredak. Odmah se tu oglašavaju dušebrižnici, koji govore da je policija upotrebila prekomernu silu. Pa da nisu upotrebili, znamo šta bi bilo. Jednostavno, ako činite nešto što nije po zakonu, policija mora da reaguje, možda su i ranije trebali da reaguju, do ovoga ne bi došlo. Jednostavno, svima je sve dopušteno, pa čak i napad na dekana, profesora jedne instiutucije je sraman... Vršiti pritisak da neko promeni mišljenje, to ne sme da se dešava u 21. veku - rekao je Jeremić.

Jedini način za rešavanje svega ovoga je razgovor, dakle, vraćanje u institucije sistema, dodao je potom jeremić.

- Mali je broj ljudi, i to nisu studenti, što je zabrinjavajuće. Verujem da su svi oni popisani, upisani i da će biti sankcionisani. Ovde pokušavaju da uteraju strah čoveku u kosti - rekao je Jeremić.

Govoreći o ljudima koji se bave protestima, Jeremić kaže da su u pitanju isti nalagodavci i isti ljudi koji prave blokade.

- Oni su upali u KC u Nišu, a predsedniku Vučiću su zamerali što je obišao unesrećenje iz Makedonije. Oni bez problema upadaju u KC. Šta su oni, prošli sve sanitarne provere? Dok predsedniku Srbije zameraju što je obišao povređene iz Makedonije,ovima je sve dozvoljeno. Ovde vidimo apsolutni teror manjine nad većinom... Ne dozvoljavaju da se vrši praktična nastava, dakle, ne daju nastavu da se obavlja online, iako je doneta odluka na osnovu većine... Čak su i ispiti bili dogovoreni. Dakle, ovde imamo par stotina studenata koji su rešili da bace godinu - rekao je Jeremić.

Govorimo dakle, o broju od par stotina studenata, i imaćemo neki vid radikalizacije, kaže Jeremić.

- Način nije protest ispred Pinka, RTS-a ili bolnica... Obusava nastave je najgore što je moglo da se desi studentima. Godina je izgubljena. Tih par stotina studenata koji sadaprotestuju verovatno ni neće nastaviti studije, jer pokušavaju politički da profitiraju - istakao je urednik informative na portalu Pink.rs.

Jeremić je potom prokomentarisao i dešavanja od juče, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio radove na izgradnji auto-puta “Miloš Veliki“, na deonici Preljina-Požega, istakavši da sa jedne strane, u Srbiji imamo konstantni razvoj zemlje, gde se stalno radi i gradi, i drugi deo Srbije, gde imamo blokade, i ljude koji žele da unište istu.

- Imamo sa jedne strane razvoj Srbije, izgradnju puteva, investicije, spajanje gradovai fabrika. Sa druge strane imamo pokušaj destrukcije i uništavanja svega toga.Srbija mora da nastavi putem razvoja, a ne haosa. Ti putevi vežu sve, fabrike, gde dolaze i nova radna mesta... Dakle, Srbija treba venski da se spoji... Zbog ovih dešavanja na ulicama Beograda, postavlja se pitanje, da i ćemo sledeće godine moći da gradimo deonice... To je problem, i to mora da se reši... Zbog takvih stvari treba da budemo zabrinuti, i zato moramo da nađemo rešenje - naveo je Jeremić.

Predsednik kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković kaže da kada se pogledaju izveštaji šolakovih medija, ispada da je dekan DIF-a u Novom Sadu napao ljude.

- A ne da je on oboren, udaran, da su mu uskraćena osnovna ljudska prava. I sam dekan je rekao da prvih sto ljudi koji su nagrnuli na policiju i fakultet nisu studenti... Odakle tolika agresija u tim ljudima, šta oni rade, čime se bave? Sa druge strane Brković, Tepić, Pogačar, to su sve ljudi sa političkom agendom... I njima, sobzirom na jenjavanje blokada... To se ogolilo pre nekoliko dana, da će blokaderi ići sa listama... Oni se nadaju izborima, ići će po lokalnim... To nije sporno, ali eto, oni su definisali politički program, u tom dokumentu D134/25 dakle, u gomili floskula, gluposti, neznanja... Dobro je samo da je narod video da je to od početka finansirano sa strane - rekao je Marinković.

Kako kaže, ta rulja, želi da iskoristi državu, fakultete i ostalo da bi srušili demokratsku vlast u zemlji.

Autor: D.B.