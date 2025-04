'BEČ JE TREĆI NAJVEĆI SRPSKI GRAD' Sastanak Marka Đurića i austrijske šefice diplomatije, evo o čemu su razgovarali

Ministar je naglasio da je na sastanku bilo reči i o dijalogu Beograda i Prištine te da je poručio da je neophodno da prava srpskog naroda na tim prostorima budu zaštićena.

Marko Đurić, ministar spoljnih poslova izjavio je posle razgovora sa Beate Majnl Rajzinger, šeficom austrijske diplomatije, da "Srbija ima ambiciju da do 2026. godine ispuni uslove za članstvo u Evropskoj uniji".

Marko Đurić je istakao da je Srbija posvećena prevazilaženju unutrašnjih problema i uspostavljanju dijaloga.

Kako je rekao, Austrija je "umnogome doprinela ekonomskom razvoju regiona, ističući da je ta zemlja jedan od najvećih investitora u Srbiji i da austrijske kompanije zapošljavaju hiljade naših ljudi".

"Srbija je zemlja koja se ubrzano ekonomski razvija i predstavlja izvanrednu priliku ne samo za austrijske nego i druge privredne subjekte", ocenio je Đurić.

Izrazio je zadovoljstvo što austrijska ministarka dolazi u posetu Srbiji u kratkom vremenskom periodu od imenovanja nove vlade.

"To potvrđuje interesovanje Austrije za saradnjom sa regionom i Srbijom, to pokazuje želju Austrije da u narednom periodu još dublje radimo na evropskoj agendi", ukazao je Đurić dodajući da Srbija ima želju da ispuni sve uslove za članstvo u EU.

Naglasio je da je na sastanku bilo reči i o dijalogu Beograda i Prištine te da je poručio da je neophodno da prava srpskog naroda na tim prostorima budu zaštićena.

Rajzinger: Vrlo sam ponosna zbog privredne saradnje

Majnl-Rajzinger istakla da joj je drugi put u Beogradu, ali prvi put u zvaničnoj funkciji i da je partnerstvo Austrije sa Srbijom veoma važno.

"Veoma volim da dolazim ovde. Sviđa mi se grad, sviđaju mi se ljudi, i uspela sam, po drugi put, da odem na jutarnje trčanje ovde u Beogradu, što toplo preporučujem svima. Predivno je uživati u gradu na taj način. Bilo mi je važno da relativno brzo dođem u Srbiju, jer je za Austriju partnerstvo sa Srbijom izuzetno važno. Pomenuta je i srpska dijaspora u Beču, veoma živopisna dijaspora – ekonomski, kulturno, u pogledu gradskog života, pa čak i noćnog života, što je u Beču veoma važno. To veoma cenimo i zahvaljujem na dobrim odnosima i razmeni. Beč je, kao što je poznato, zapravo treći najveći srpski grad. To znači da su Srpkinje i Srbi veoma važan i živ deo našeg prelepog grada, i nadam se da je većina njih bila aktivna na izborima u nedelju. U nedelju smo u Beču imali pravo slavlje demokratije, naše izbore“, kazala je austrijska ministarka.

Kako kaže, najponosnija je na blisku ekonomsku povezanost.

"Više od 800 austrijskih kompanija posluje u Srbiji. Sinoć sam imala priliku da se sretnem sa nekim predstavnicima ovih kompanija na večeri, i zaista postoji veliko međusobno poštovanje i stvaranje vrednosti, ako smem tako da kažem. Preko 24.000 radnih mesta obezbeđuju austrijske kompanije. Radujem se ovom doprinosu, ali sam i ponosna što se to ceni. Radi se o mnogim oblastima koje imaju veze sa poverenjem, poput bankarskog sektora ili sektora osiguranja – dakle, ekonomskim oblastima koje u svojoj srži nose poverenje i saradnju. Mislim da je to veoma lep prikaz. Sigurna sam da postoji još veliki potencijal, i moja želja je da se to dalje razvija i iskoristi", naglasila je šefica austrijske diplomatije.

