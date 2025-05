EKSKLUZIVNO! Američki mediji: Šefica Trampovog kabineta nije zabranila Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu

Sekretarka za štampu Karolin Livit kategorički je demantovala neproverene izveštaje da je šefica kabineta predsednika Trampa Suzi Vajls zabranila predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da prisustvuje događaju u Mar-a-Lagu.

Vučić je iznenada prekinuo posetu SAD i vratio se u Beograd nakon što je pretrpeo ono što su lekari kasnije opisali kao hipertenziju, skok krvnog pritiska i nelagodnost u grudima. Američki lekari su ga navodno pozivali da ostane na Floridi, ali je Vučić odlučio da odmah odleti kući, piše američki Pavlovic today.

