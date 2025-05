ON KOD PUTINA, ONI KOD USTAŠE PICULE: Još jedna razlika između Vučića i blokadera (VIDEO)

Dok Vučić ima važne sastanke za dobrobit Srbije, blokaderi se smeškaju na sramne reči izgovorene o našoj zemlji.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Moskvi ima najvažnije sastanke za dobrobit Srbije - sa Putinom i sa Sijem.

Javnost Srbije je žestoko osudila ponašanje studenata blokadera koji su u sali Evropskog parlamenta pratili raspravu o Srbiji i smeškali se na sramne reči koje su pojedini evroposlanici izgovarali o našoj zemlji. Posebno je bedno bilo što su srpski studenti nasmejano reagovali na govor poslanika hrvatskog Domovinskog pokreta Stivena Nikole Bartulice, koji je tokom obraćanja u utorak uveče poručio studentima iz Srbije da evropske vrednosti za njih znače "priznanje krivice za sve što je Srbija učinila Hrvatskoj".

- Ako se pitate zašto ljudi cene, vole i podržavaju Aleksandra Vučića, pa to je upravo za to što on nosi i danas barjak slobode, ponosne Srbije, i svega što znači ljubav za našu zemlju. Sa druge strane, imamo blokadere koji nose zastavu podaništva, koji ne samo da sami gaze srpsku zastavu kao nacionalni simbol, već i primoravaju druge da isto to urade. Dodatno kriminalno delo na kriminal koji su učinili zauzimajući SKC - kazala je Ana Brnabić.

Autor: Pink.rs