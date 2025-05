Pripadnici ruske vojske uništili su napadom mobilnog balističkog raketnog sistema "Iskander-M" ukrajinski sistem višecevnog raketnog lansera HIMARS, koji je korišćen za napad na Riljsk u Kurskoj oblasti, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

- Vojnici izviđačke jedinice grupe Sever otkrili su lokaciju sistema za raketno oružje HIMARS militanata Oružanih snaga Ukrajine, u području naselja Nagornovka u Sumskoj oblasti.

Izviđački dron je snimio lansiranje raketa iz sistema za raketno oružje HIMARS na grad Riljsk u Kurskoj oblasti - navodi se u saopštenju koje je prenela agencija RIA Novosti.

The footage of the Iskander strike which I reported on earlier has already been published.



A Russian reconnaissance drone spotted 2 Ukrainian HIMARS GMLRS in the vicinity of the village of Nahirnivka, Sumy Oblast. A missile, possibly launched from an Orion drone targeted the…