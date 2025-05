Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić danas je, nakon incidenta u kojem je tzv. kosovski policajac na šetalištu uhvatio za vrat srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici, upitao kako se naziva sistem u kojem policajci mogu da napadaju srednjoškolce na osnovu njihove etničke pripadnosti – otvoreno, usred bela dana i bez posledica.

„Uznemirujuća slika mladog srpskog dečaka koga Kurtijeva policija gura i davi u severnom delu Kosovske Mitrovice je više od samog trenutka nasilja – to je još jedan prozor u svakodnevnu stvarnost sa kojom se suočava srpski narod na Kosovu i Metohiji“, napisao je Đurić na društvenoj mreži „X“.

What do you call a system where police officers can assault high school students based on their ethnicity—openly, in broad daylight, and without consequences?



The disturbing image of a young Serb boy being shoved and choked by Albin Kurti’s police in the northern part of… pic.twitter.com/4TAQXbsl95