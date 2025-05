SRAMNA OBJAVA ALBANSKOG POLICAJCA KOJI JE DAVIO SRPSKOG MATURANTA 'Dali ste mi motivaciju...'

Pripadnik takozvane kosovske policije Dilot Brahimi, koji je davio srpskog maturanta u Severnoj Mitrovici, oglasio se sramnom porukom na društvenim mrežama!

Brahimi je naveo da se "više nego ikad" oseća odlučnim da nastavi sa svojim poslom u policiji i zahvalio se na podršci koju je dobio nakon pojavljivanja šokantnog snimka na kome se vidi kako na trgu u severnom delu Kosovske Mitrovice vuče srpskog maturanta za vrat.

- Danas, više nego ikad, osećam se odlučnim da nastavim da posvećeno i časno i svim srcem radim za policijske snage koje su pravedne i bliske građanima. Hvala svima vama koji ste me podržali. Danas stojim pred vama sa dubokim osećajem zahvalnosti i ponosa. To je osećaj koji proizilazi iz izuzetne podrške koju sam dobio tokom svog puta u službi. Svaka reč ohrabrenja, svaka pružena ruka, svako poverenje koje mi je ukazano, sve je ostavilo neizbrisiv trag na mojoj posvećenosti ovom zadatku. Dali ste mi motivaciju da budem bolji svakog dana i podsetili ste me zašto je ovaj posao toliko važan... Hajde da zajedno krenemo napred - prenosi Telegraf objavu Brahimija.

#BREAKING: Kosovo* regime targets Serbian Christian teens again🚨



Albanian Police harass a student in North Mitrovica - blood on his neck, no justice in sight.



EU keeps backing this. As long as Brussels supports the te*ror-state they built, Europe slides deeper into chaos. pic.twitter.com/84nY1wQJfQ