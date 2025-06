'UMALO LIKVIDIRALI NAJBOLJEG AKADEMCA UNIVERZITETA' Glišić o napadu na Pavlovića: ĆUTI REKTOR, ĆUTI DEKANKA, zašto ćute svi?!

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić oglasio se povodom sinoćnjeg napada na studente koji žele da uče rekavši da je "hitlerjugend bande" koji predvodi rektor BU Vladan Đokić "presrećan jer su umalo likvidirale najboljeg studenta univerziteta"!

"Nakon najveće sramote koju je Beograd doživeo u poslednjih nekoliko decenija, dan posle prolazi u tišini onih koji bi najviše trebalo da progovore. Ćuti dekanka Medicinskog fakulteta, verovatno srećna što su joj linčovali najboljeg studenta. Ćuti rektor Đokica, najveća sramota u istoriji srpskog obrazovanja. I on presrećan, jer su hitlerjugend bande, koje on predvodi, umalo likvidirale najboljeg studenta univerziteta. U redu je što ćuti na primer Novak Đoković, teniser, ekolog, student, dežurna pametnica. On plaća porez u Monaku, od njegovog dinara Srbija ne živi, pa mu se može. Ali, zašto ćute svi ostali?", zapitao se Darko Glišić i dodao:

"Mislio sam da su hitlerjugend čopori, kako su zvali nacističku omladinu, još 1945. padom Hitlera, završili sa terorom. Tačno 80 godina kasnije pojavljuju se tamo gde se najmanje očekivalo, u Srbiji, Beogradu. Političke ambicije zasnovane na organizaciji obojene revolucije i nasilnom dolasku na vlast od strane dela takozvane akademske zajednice, izrodile su malu ali veoma nasilnu grupu mladih ljudi kojima su najviše vrednosti upravo vrednosti fašizma. U periodu Drugog svetskog rata znamo ko su bili ideolozi, i znamo koliko je krvi proliveno da bismo vratili slobodu i pravo na život."

Autor: Iva Besarabić