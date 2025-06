Dačić za Pink: Svi koji su učestvovali u napadu na Miloša Pavlovića su privedeni! Zakon mora da bude isti za sve

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas u Novom jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je policija reagovala i bila ažurna u rešavanju napada na studenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Petra Živković koji učestvuje u blokadama fakulteta, kao i u slučaju napada na studente koji žele da uče i istakao da MUP ne radi po dvostrukim aršinima.

Govoreći o napadu u Studentskom gradu na studente koji žele da uče, Dačić je rekao da ne može biti dvostrukih aršina i da se napadači u svakom slučaju moraju hapsiti.

Rekao je da je bilo 22 napadača, ali dodaje da nisu svi sa istim sumnjama, tužilaštvo i nadležni sudovi sada će odraditi svoj deo posla.

- Oni su primetili da je Miloš Pavlović došao, pozvali su druge preko društvenih mreža da dođu, snimali su sve kako se organizuju sa namerom da maltretiraju Pavlovića i njegove kolege i svi koji su u tome učestvovali su privedeni. Sada je na Tužilaštvu da kvalifikuje dela, a mislim da su dvojica pušteni jer je utvrđeno da nisu bili prisutni - rekao je Dačić.

Dačić je rekao da su u slučaju napada na Živkovića sva četvorica napadača privedeni i da taj slučaj nema veze sa politikom, kao i da su u slučaju napada na studente koji žele da uče privedeni svi počinioci, a da je sada na Tužilaštvu da kvalifikuje dela.

- Neko drugi je nosio navijačku majcu sa natpisom 'Tu se peva', to je pesma navijača Crvene zvezde, a neko iz tog društva u kojem je bio Živković je dobacivao nešto dečku koji je nosio tu majcu. Taj koji je nosio majcu je pozvao drugare, sačekali su Živkovića da izađu i nije im bilo važno da li je Živković provocirao ili ne, našao se na njihovm udaru. To nema veze sa politikom, a da je bilo drugačije, mi to ne bismo krili - rekao je Dačić.

Istakao je da je bitno da su napadači privedeni i kazao da je taj slučaj, što se policije tiče, razrešen.

- To nema nikakve veze sa politikom, niti ti ljudi znaju o čemu se tu radi. Ali i da ima veze, isto bi tako postupali. I sada se pitamo, ako smo mogli tada da reagujemo, zašto ne bi isto postupili kada je u pitanju napad na Miloša Pavlovića - rekao je Dačić.

Kako kaže, svi koji su učestvovali u napadu su privedeni, sada je na sudovima i tužilaštvo da vide o kojim se krivičnim delima radi i šta je čija krivica.

Dačić je rekao da je sa promenama u društvu, došlo i do promene datuma Dana policije. Ističe da je sada to na verski praznik "Svete Trojice".

- Imajući u vidu angažovanje policije, ove godine će se taj dan skromnije obeležiti u Palati, svečanom akademijom. Mi imamo rekordne rezultate u odnosu na prethodne godine. Uopšte, broj krivičnih dela je smanjem,a njihovo rasvetljavanje je povećano - rekao je Dačić.

Kako kaže, policijski posao je takav da svakoga dana ispočetka ležete i ustajete sa novim pitanjima i problemima.

Ističe da je smanjen i broj ubistava, posebno nakon hapšenja Belivuka. Međutim, desi se, ne možete nikada u potpunosti iskoreniti kriminal, ali evo i nakon jučerašnjeg ubistva, nakon samo sat vremena uhapšeni su počinioci i slučaj je policijski rešen u roku od sat vremena.

- Kada se dese takve situacije, važno je da policija brzo reaguje, a u ovom slučaju su za manje od sat vremena uhapšena dvojica, pronađeni su i pištolji, kalibar metaka tih pištolja odgovara kalibru metaka ispaljenih na stradalog momka. Sa policijskog aspekta, taj slučaj je rešen, uhapšeni su počinioci sa jasnim dokazima, a motivi i šta se iza toga krije su stvari za istragu i ne bih o tome da govorim - rekao je.

Dačić dodaje da je, prema informacijama koje postoje za sada, očigledno da je neko naručio to ubistvo.

- Jedan od počinilaca je maloletnik. Očigledno je da su plaćeni i da su ljudi koje su planirali da ubiju sedeli zajedno u lokalu, a jedan od dvojice je ubijen - rekao je Dačić.

Na navode pojedinih medija da je ubijena pogrešna osoba, Dačić kaže da je to sada stvar za kriminalističku policiju.

- Teško je davati ovakve izjave, jer se neke stvari menjaju. U ovom trenutku su informacije takve, za mene je bitno da je policija munjevito reagovala i pohapsila. Četiri puta manji je broj ubistava nego pre 20 godina. Naši ljudi mogu da kažu da policija brzo reaguje i radi svoj posao - zaključio je Dačić.

Dačić je izjavio da je ometanje izbora krivično delo i da će policija reagovati ukoliko dođe do ometanja na izborima u nedelju.

- Policija mora da radi svoj deo posla, jer u krivičnom zakonu stoji krivično delo ometanja izbora, izbornog procesa. Obaveza je da radimo na tome, ukoliko neko dođe da lomi kutije, da ne dozvoljava ljudima da glasaju. To je nešto što ne sme da bude dozvoljeno i neće biti - rekao je Dačić.

Autor: A.A.