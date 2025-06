To je za novi nastavak "Bele lađe", rekao je za Informer televiziju lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević, objašnjavajući skandalozne navode Marinike Tepić koji su dokazani da su lažni.

Osvrnuvši se na sramnu izjavu Marinike Tepić da je na paketima droge na Tahitiju bio lik srpskog predsednika Aleksandra Vučića, ali se ispostavilo da je lik predsednika Kolumbije, Gustava Petra, Vučević je naglasio da je sama sebe isključila iz politike.

- Ovo bi bila peta lična greška u košarci, kada bismo to definisali. Morate da idete na klupu. Potpuno lupetanje. Pa se jadna vadi, pričom o Skaju. Kad je sve izgubila otišla je da se zaduži, pa i tu doživela katastrofu. To je za novi nastavak „Bele lađe“. Ja razumem Aleksandra kad kaže da to nije smešno, ali to je glupavo, tragično i komično na kraju. Ali i to što rade je deo kontinuiranog programa. Sećate se priče o Jovanjici i mnogih drugih laži. Opet Andrej, opet Aleksandar - rekao je Vučević i dodao da kad je dokazano da nisu bili u kontaktu, ista ta tema je sklonjena sa dnevnog reda.

Lider SNS podsetio je i na priču o Belivuku.

- Kad su se otvorile prepiske, onda se videlo da im je Vučić prva meta, pa je i ta tema bila sklonjena. Marinika je idealna verovatno da joj neko podmetne. Ona pati da bude eksluzivna, da je ona ta koja otkriva afere. Ne možete da nađete lako čoveka ko će da lupi takve stvari. Mislim da je ona bila idealna da to lansira - konstatovao je Vučević.

Autor: Pink.rs