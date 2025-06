Grupa koja sebe naziva "Studenti u blokadi" pozivaju na nered i na Vidovdan najvaljuju blokada Beograda.

Nebojša Krstić, matketinški stručnjak rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je kod nas na delu masovna proizvodnja histerije koju imamo od poplave, preko korone, litijuma i Ribnikara do nadstrešnice u Novom Sadu.

- To što se dešavalo u Srbiji je jedinstvena stvar jer na identične događaje u inostranstvu nema blokada i haosa i ne udružuju se stranke da bi bile navodno borci protiv nasilja, ni u jednoj od tih zemalja nema medija koji lešinare na tome i ne orgnaizuju se nasilna dešavanja - dodaje Krstić.

On je naveo da se blokaderi sve vreme bave nasiljem.

- Svaka blokada je pasivno naselje, e sad imamo fazu da se prelazi u organizovanje linča kao što je organizovanje prebijanja "Ćacija". Oni koji žele da studiraju obeležavaju se kao manje vredni, to je otvoreni fašizam koji propagiraju čak i određeni mediji i to rade 24 sata dnevno- kaže Krstić.

O velikoj blokadi koju su blokaderi najavljili za Vidovdan Krstić kaže da će se na tom događaju sve svesti na pupmapanje nasilja, a kakva vrsta nasilja će biti to će zavisiti od komande koju će blokaderi dobiti izvan naše države, a zavisiće i od toga kako će naša dršava reagovati na to.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa rekao je za Pink da je obojena revolucija zaršena.

- To ne moram ja da kažem to se prosto oseti, na ulici, u kafiću, restoranu. Ostali su samo patrljci obojene revolucije i lljudi sa kojima ne može da se razgovara. Ostali su samo oni kojima direktno zavisi život od promene sistema i dolaska na vlast. Zamislite vi osobu koja 7 meseci ne ide na posao nego ide na blokadu - rekao je Milovanović.

Dodaje da su oni uspeli jedino u delu da uspore rast Srbije.

- Kada je Srbija prošla ovo iskušenje koje je bilo destruktivno i po građanstvo i po državu, verujem da ćemo iz ovoga izaći još jači i da ćemo biti još bolji - kaže Milovanović.

Siniša Vučinić, član GO SNS-a kaže da i on očekuje da će na Vidovdan blokaderi prikazati još jedan vid nasilja.

- Apsolutno očekujem , biće mnogo nasilja, oni nemaju ništa drugo što mogu da promovišu osim nasilja. Ovo sve št rade je katastrofa to je ludilo mozga, nihilizm, nestao je taj lepi odnos među studentima, kolegijalni. Ja misli mda njih treba sankcionisati žestoko, mora da se neka vrsta specijalne prevencije uvesti i da se vrati policiji neka ovlašćenja. Mora se tkao raditi država mora da u jednom momentu uradi a to je da vrši hapšenja i specijalnu prevenciju. !5. marta da nije bil ospecijalne prevencije šta bi bilo krva na ulicama Beograda kome to treba

Autor: Dalibor Stankov