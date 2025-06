Na Vidovdan, 28. juna, i vlast i studenti u blokadi će u Beogradu imati svoj skup. Na jednom će biti promovisan "Pokret za narod i državu", čiji je inicijator predsednik Aleksandar Vučić, a na drugom će studenti u blokadi okupiti svoje pristalice. Ipak, analitičari ne očekuju da će Vidovdan doneti nešto novo i biti prekretnica na političkoj sceni.

Dušan Bajatović direktor "Srbijagasa" je istakao da se lično ne zalaže za toleranciju države na kom je sada novou, jer, kako je ostakao, sa kriminalcima mora "žešće" da se posupa. Odnosno, da se hapse.

- Sada je legitimizovano da sme da se puca na SNS. A taj muškarac je pucao i na policiju. Pa ko će da održava red? To je poziv svakoj frustriranoj budali u ovoj državi. Imamo ludake u skupštini, a njima sada trevaju i na ulici. To je poziv da pucate na ljude koji ne misle isto kao vi. Imamo nasilje, jutros traktori oko skupštine Novog Sada. Ispalo je da SNS ne sme da održi skup, da se ne pojave jedni te isti. Imaju Viber grupe, oni brane Krletu da gostuje... Ne može da se priča ako ne misle isto. Moramo da se pozabavimo jednom rečju - fašizam. Šta je bitno anarhistima? O tome govori Čeda Arsić. Nije njima bitno šta će, njima je samo bitno da sruše državu - rekao je Bajatović.

Je l' imamo prava da rušimo, miniramo, uništavamo i pucamo, dodao je Bajatović.

- Ovo ima sve elemente obojene revolucije. Nećemo mi ovde dozvoliti da se desi kao i u Ukrajni... Imamo kolegu Parandilovića. Svaka batina ima dva kraja, pa se ja ne bojim... Imamo čoveka u parlamentu kojo govori da će nekoga hapsiti, pobiti... Hvala što neko vreme nisu bacali bombe i suzavce u parlamentu. SVaki drugi tamo ustaje govori da smo mi za hapšenje i ostalo - dodao je Bajatović, pa nastavio:

- Je l' im ijedna ideja uspela? Generalni štrajk? Što ih je manje, sve su luđi. Ko će deci da objani da će da izgube godine? Onda dođu i kažu da je obrazovanje najvažnije... Kad vi u skupštini pozivate na linč, šta je to? Koga pozivate, kolege svoje? To je poziv svakom ludaku - rekao je potom Bajatović.

Ljude koji se bave protestima, ja znam poimence, jer živim u Novom Sadu, kaže Bajatović.

Nebojša Krstić, markentiški stručnjak je, govoreći o dešavanjima u Vrnjačkoj Banji, istakao da je to dokaz, da je nasilje, nakon pada nadstrešnice u Novom Sadu, iz dana u dan postalo sve više izraženije.

- Imali smo napad na Gradsku kuću u Novom Sadu, pa blokade ulica, raskrsnica, škola. A sada imamo otvoreno fizičko nasilje. Imamo napad na Miloša, jer je samo sedeo u kafiću. Ovo u Novom Sadu traje mesecima, ljudi rade stranačke aktivbosti, na ulici su, dele letke... I svaka stranka u SRbiji to može i treba da radi, ali, očigledno kada je SNS u pitanju, to se ne sme. Imali smo vađenja pištolja, prebijanje ljudi, noževe, a evo, sada imamo incident, gde čovek puca... On nije znao da li unutra ima nekoga. Nije pucao jer mu se rodilo dete, već jer je hteo da nekoga ubije - naveo je Krstić.

Koliko god da je država tolerantna, ovo više ne sme da se dešava, da neko ne bi izgubio glavu, napomenuo je Krstić.

- Ovo je uvod u 28. to ide kroz sve njihove najave blokaderske. Kako da se naoružaju, šta da donesu... Dakle, žele da organizuju krv. Šolakovi mediji nastavljaju sa njihovom propagandom... Imamo protića, Markovića koji govore da je nasilje jedina stvar. Otvoreni su. Za Bakića smo naučili, a ovi su do sada uvijali u svoju retoriku - nastavljao je Ktstić.

Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist" se podsetio reči Jove Bakića koji je rekao da njegovo mišljenje o "Ćacijima" nije za javnost. To je, kako kaže Azdejković, njegova želja da u "Ćacilend" upadne sa puškom.

- Udruženja novinara ćute, i zato je izašla želja za novim udruženjem - rekao je Azdejković povodom novog napada na nivinarke.

- Juče gledam Tviter, ljudi besni jer ih ima manje u Novom Sadu. Vidite da nema ljudi, i oni pokušavaju da sa manje ljudi sve to radikalizuju - dodao je Azdejković.

Azdejković je istakao da očekuje da država krene da hapsi teroriste, odnosno one koji planiraju terorističke napade.

- Vreme je da se ti ljudi uhapse - napomenuo je Azdejković.

Autor: D.B.