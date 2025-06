Studenti u blokadi održaće danas, na Vidovdan, protest u centru Beograda. Kako su najavili, okupljanje će biti pod parolom "Vidimo se na Vidovdan" i planirano je za 18 sati na Trgu Slavija. Trajaće do 21 sat.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je da je očigledno da se danas svašta može očekivati od blokadera i dela opozicije, ali da će država Srbija, na svako kršenje zakona reagovati.

- Da nasrnu na neku instituciju, da ruše grad, projekte. Za Srbe je Vidovdan sveti gral, on je uvek bio neki branik za Srbiju. Srbija nije propala 1389. ni ceo period do 1999. pa i onda kada je izručen predsednik 2001. godine, nije propao 2008. kada je proglašeno Kosovo za nezavisno. Neće propasti ni danas, verujte, odbraniće srpski narod, srpske institucije... Odbraniće sebe i svoje interese - naveo je Jeremić.

Svi koji pokušavaju da zadaju poslednji udarac Srbiji, namerno odabravši današnji praznik, to im neće poći za rukom, navodi Jeremić.

- Svi koji budu narušavali javni red i mir će biti sankcionisani. Svi koji pokušaju da unište ustavni poredak zemlje, to neće biti moguće. Verujem da ćemo već sutra, u nedelju ili ponedeljak imati završetak ovog cirkusa koji traje poslednjih osam, devet meseci. Imamo decu, koja ne znaju šta rade, ne znaju u šta su se upustili... Nas očekuje veliki projekat EXPO, i verujem da će on biti urađen do kraja i na vreme. Da ćemo dočekati turiste... Tako se mi otvaramo prema Evropi i svetu, a ne kroz lažne festivale kakav je taj "Krokodil" Srbi nisu genocidan narod, Srbi su stradalni narod. I jednostavno, neće uspeti da promene istoriju i da nametnu neki demonski narativ koji ne važi za Srbe - rekao je potom Jeremić.

- Izbori su bili, prošli demokratski i fer, pokazalo se ko je odneo pobedu. Ja znam studente koji sada studiraju, takve poruke nisam čuo...Ja sam čuo to od ljudi koji blokiraju fakultete, koji se tamo nalaze, a kojih je jako malo. Oni pozivaju na rušenje vlasti, Beograda, institucija... I ako dođe do nekog nereda, verujem da će biti sprečeni.

- To može doneti samo sramotu koja će obeležiti Srbiju, ne postoji zakon koji će to podržati. Posebno na današnji dan, kada gledamo iz ugla pravoslavnih Srba, ne treba nam bratoubilački rat. Videli smo u emisiji koja je emitovana na našoj televiziji... Radili smo zajedno sa jpš 4 televizije. Videli smo na šta su pojedini bili spremni, a bili su spremni na izazivanje rata. Šta če kod nekog revolver sa brisanjem serijskog broja, šta će nekome samostrel? Kaže dobio ga je i za rođendan, pa neka je... Ali, šta bi bilo da je on danas upotrebljen? I drugo, ukoliko postoji deo naznake danas, da može da dođe do izazivanja nereda, stava sam da policija treba da zabrani okupljanje, i ne dozvoli bilo kakvo nasilje na ulicama Beograda - dodaoje potom Jeremić.

Jeremić je potom dodao da se u Studentskom parku biti jedno kulturno veče, ističući da se nada da će studenti koji su u blokadi da se umesto protestima, priključe jednoj takvoj manifestaciji.

Autor: D.B.