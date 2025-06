Važno je da raspolažemo takvim snažnim argumentom naše vojničke moći da niko ne pomisli da može i da ima pravo da urušava našu nezavisnost i našu slobodu, rekao je predsednik

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas za sredinu septembra veliku vojnu paradu u Beogradu, kakva, kako je naveo, nije viđena u regionu.

Dodao je da će pred građanima biti mnogo onoga što i ne znaju da je nabavljeno, ili sopstvenim snagama proizvedeno, a već uvedeno u naoružanje.

"Mi dalje jačamo našu vojsku, to je moćni argument odvraćanja ako neko pomisli da Srbija može da bude lak plen. Tako čuvamo mir, stabilnost, ali nikog ovim ne ugrožavamo", rekao je rekao je Vučić novinarima u Abu Dabiju, gde boravi i danas.

On je kazao da živimo u svetu punom neizvesnosti i da sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima Srbija već ima saradnju u vojnoj oblasti, ali će je dići na još viši nivo.

Vučić je dodao i da je s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom razgovarao o produbljivanju vojno-tehničke saradnje kao i o nastavku različitih ekonomskih projekata.

Rekao je i da je domaćina zamolio da pomogne Srbiji u visokim tehnologijama, a posebno vojnoj, pošto je to, kako je rekao, za našu zemlju izuzetno značajno zbog njene pozicije i da okružena zemljama NATO.

"Mi moramo vojnički da snažimo da bismo mogli da očuvamo mir, stabilnost i svoju suverenost i nezavisnost. Naravno, nikada ne ugrožavajući nikoga, ali da odvratimo svakoga ko bi pomislio da Srbija može da bude lak plen u današnjem svetu, svetu potpune nestabilnosti, i rekao bih, nepoznanice, šta nas čeka sutra. Važno je da raspolažemo takvim snažnim argumentom naše vojničke moći da niko ne pomisli da može i da ima pravo da urušava našu nezavisnost i našu slobodu", rekao je Vučić.

Kako kaže, razgovarali su i o potencijalnoj vojno-tehničkoj saradnji, u produbljivanju te saradnje kroz različite nove nivoe i oblike.

"Mi smo i ranije, kao što znate, imali dobru saradnju po tom pitanju. Sada verujem da ćemo je podići na jedan značajno viši nivo od strateškog interesa za Republiku Srbiju, a nadam se da ćemo biti pouzdan partner našim domaćinima", naglasio je Vučić.

Kada će biti održana velika vojna parada

On je najavio da će sredinom septembra, u zavisnosti od događaja, petak i subota, 12. i 13. ili 19. i 20. u Beogradu biti održana velika parada.

"To će biti nešto što do sada ljudi u regionu nisu mogli da vide. Pokazaćemo mnogo toga što najveći deo građana Srbije ne zna da smo mi u međuvremenu nabavili, proizveli ili uspeli da uvedemo, kako se to stručno kaže, u naoružanje Vojske Srbije. Da predstavimo jednu dodatnu, novu i narastajuću snagu koja ne ugrožava, ponavljam, nikoga, ali nikome neće dozvoliti da ugrozi njenu slobodu i njenu stabilnost", poručio je Vučić.

Rekao je da su razgovarali o daljem nastavku različitih ekonomskih projekata, o finansijskim oranžmanima koje imamo od ranije.

"Da podsetim, u više navrata, kada nam je trebalo da uradimo samo 'rollover' umesto da vratimo novac koji je pozajmljen pod najpovoljnijim mogućim uslovima, emiratska vlast i njegov predsednik nam je uvek izlazio u susret, tako da imamo bezbroj različitih aranžmana koji su uvek bili izrazito povoljni po Srbiju", naveo je Vučić.

Dodao je da je sasvim izvesno da Emirati tu nisu zarađivali onoliko koliko bi mogli da su pravili aranžmane sa bilo kim drugim.

"Verujem da će nam uvek i ubuduće biti od velike podrške i velike pomoći", zaključio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/