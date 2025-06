NIKOME NEĆEMO DOZVOLITI DA SRUŠI NAŠU DRŽAVU! Vučić: Svi znaju da govorim istinu, gotovo je sa obojenom revolucijom

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govori je večeras o najaktuelnijim temama iz zemlje i regiona – političkim, ekonomskim i bezbednosnim izazovima, kao i o ključnim odlukama koje oblikuju budućnost Srbije.

O situaciji na Bliskom istoku

- Nadam se da do većeg sukoba neće doći ali ipak mislim da hoće , suviše je snaga angažovano i stiže u Indijski okean ali i mnogo bliže samom Iranu, i mislim da se Amerikanci pripremaju za napad, ali se i nadam da do toga neće doći - rekao je Vučić.

On je dodao da nije dobro da postoji ova nesigurnost u svetu.

- Gas skače neverovatnom brzinom a onda to utiče na proizvodnju mnogih proizvoda, a čini mi se da mnogi naši ljudi to ne razumeju. Nije pitanje ko za koga navija, to i pravi problem ovoj zemlji, zato bi bilo dobro da se što pre završi sukob. Videli smo neverovatne udare izraelskih snaga, neverovatnu preciznost. Mosad je njihova spoljna služba, unutrašnja je Šabat, ona je radila u Gazi. I treća je Aman, to je vojna služba. 53 odsto u Iranu je pogođeno sa zemlje, morate da skidate kapu i da kažete da takva služba na svetu ne postoji. To su ljudi koji su se infiltrirali pre 15 godina, sve vreme radili za Mosad i čekali trenutak da sprovedu taj zadatak - rekao je Vučić.

- Svakako može doći do još većih sukoba. Nama su prijatelji i jedni i drugi i nadam se da će se pronaći neko rešenje. Da se ostave emocije po strani. Strašno je što ekonomski trpimo veliku štetu. Moreuz je širok 41 kilometar, koji razdvaja Iran od Omana i Emirata, samo 41 km. Tuda prođe 20 odsto svetske nafte. Prođe i značajna količina katarskoj LNG- dodao je Vučić.

- Plašim se da sve ide u tom smeru da se dogodi. Očekujem narednih dana još iznenađenja od strane Mosada. Svi sada u svetu igraju svoje drugo poluvreme. Samo se nadam da na Balkanu drugog poluvremena neće biti - rekao je on.

Vučić najavio velike promene u Vojsci Srbije

- Mnogo smo radili prethodnih meseci na opremanju, modernizaciji i pravljenju snažnije Vojske Srbije, više nego što je ikad bila. Radićemo veliku vojnu paradu, da vidite ono što ljudi ne znaju da imamo. To smo krili, to su ogromne promene u Vojsci Srbije u narednom periodu. U ponedeljak ću imati zvanično kolegijum generalštaba gde ćemo razgovarati o svim neophodnim promenama. Ići ćemo na to da napravimo "digitalna armija program/platforma". Videćete šta smo sve kupili, ne smem još sve ni da kažem. Snimali su nam dronovima iz okolnih zemalja, prelazili u našu teritoriju, NATO dronovi, ne možete to mnogo da krijete, ali nismo uključivali da ne bi mogli da znaju, i mali broj ljudi, najviše 5 zna šta smo doneli u našu zemlju - naglasio je Vučić.

Dodao je da je time naša vojska postala strahovito ubojita.

- Bilo bi mnogo glupo da mi potcenimo stvaranje vojnog saveza između Prištine, Zagreba i Tirane. Pri tome, svakog meseca pozivaju Sofiju da im se pridruže. To je vojna osovina, zbog čega je stvorena? Prvi put je uzet neko ko ni nije članica NATO-a, ali može zato što oni smatraju da za njih postoji regionalna pretnja. Okruženi smo NATO zemljama, koga mi možemo da ugrozimo Nikoga. Ali mi moramo da budemo spremni da sačuvamo našu zemlju. Građani Srbije biće ponosni na svoju vojsku, čime raspolažemo. Danas smo mnogo moćniji nego svi u našem okruženju, ali došlo je do promene doktrine u Vojsci Srbije, naša snaga mora da bude neuporedivo veća da bismo mogli da sačuvamo svoju slobodu. Imaćemo ogromne promene, mnogo vrsta dronova - rekao je Vučić.

- Prijavilo nam se više ljudi za povratak iz Tel Aviva i Jerusalima. Mi smo svoj posao obavili - dodaje Vučić.

O Rusiji i Ukrajini

- Rusi kažu "za nas je ovo kraj '42". Nijedna strana nije ostvarila svoje ciljeve i nije ni blizu. 6 meseci ranije sam predlagao primirje u Budimpešti, tada me je Zelenski... ne mogu da kažem napao, optužio, ali bio je protiv toga, jer je mislio da će Zapad snažnije stati uz njega, a sad je došao do toga da je u težoj poziciji. Posebno su ljudi iz Dombasa, pre 2. svetskog rata, naročito u njemu, danas su pretežno na ruskoj strani, to su izuzetno hrabri borci, najhrabriji iz 2. svetskog rata. Rusi osećaju svoju priliku i nadmoć, Ukrajinci žele da sačuvaju sve što mogu od svoje zemlje i to nama svima pravi mnogo problema. Mnogo muka, mnogo nerazumevanja. Mi smo mala zemlja, baš briga te velike za nas. Misle da moramo da budemo njihovi poslušnici. I jedni i drugi - rekao je Vučić.

- Srbija je moj život i nikad je neću izdati - istakao je.

- Ja sam 11. decembra održao konferenciju na kojoj sam saopštio da ispunjavam sve zahteve i rekao "videćete ako su ispunjeni, ne postoji šansa da priznaju to". To je kao kad pijancu saopštavate "stani" u nekom trenutku. Ovi ljudi nisu pijanci ali su opijeni slavom i željom da nerad i slava traju doveka i nema racionalnog argumenta. Oni misle da je ista situacija danas kao što je bila pre 6 meseci. Njihov program od početka do danas je mogao da stane u 4 reči, a one su: Srbija mora da stane. Njihova sva politika se svela da Srbija mora da stane. Hvale se time koliku su štetu svojoj državi naneli. Što ne može normalan čovek koji voli svoju zemlju da prihvati. Svaki domaćin voli dobro svojoj kući - rekao je Vučić.

Vučić o blokaderima

- Vredni ljudi Srbije su se ujedinili i suprotstavili im se. Neki su se plašili, neki sklonili, ali mnogo ljudi im se suprotstavilo. Stranka kojoj pripadam je stranka u kojoj ne možete da pronađete nijednog čoveka da se sklonio i pobegao u neku drugu stranu. U stranci Vučevića nema nijednog. Najtežih 7 meseci za tu političku stranku, nijednog. Čak se neki i vraćaju. Organizatori spolja su bili sigurni da će sve da bude sklonjeno mnogo ranije. I zaprepastili su se hrabrošću ljudi da im se suprotstave. Zato što ljudi neće da im daju da im sruše državu i zato nisu uspeli. Nema šta nisu lagali. Nema kakvo nasilje nisu provodili. Hoćete da pričamo o zvučnom topu? Nikada nije bilo nikakvog zvučnog topa, lagali su sve i znali su da lažu! Nije ih bilo briga što lažu, kao što su lagali i za Jovanjicu... -rekao je Vučić.

- Jedna laž je drugu sustizala. Napadi na ljude koji bi samo da prođu svojim putem pa su posle ti bili optuživani da su oni hteli da počine ubistvo. Tukli su i maltretirali novinarke- dodao je on.

O situaciji u zemlji

- Radimo na tome na mudar i pametan način. Blokaderi žele pendrek spasa već dugo. Zato sam i kao predsednik neretko napadan od strane svih. Mislim da smo mi vodili mudru politiku, tu je deo našeg naroda, naših građana o kome moramo da brinemo takođe. Da razumemo njihove zablude. Pod ogromnim su pritiskom od strane United media i drugih - naglasio je Vučić.

"Nije realno da rezultat u Kosjeriću može da se preokrene"

- Ovi ljudi su nokautirali ženu, majku i nisu u pritvoru. Mislim da je glupo što je poništeno jedno mesto u Kosjeriću. Poništili su i sad treba da dobiju umesto sa 100 - 150 razlike što im neće biti lako. To ne može ništa da promeni, oni to i neće. Ne upravlja se njima, nego tako, došlo lepo vreme, socijalno okruženje, da se prave blesavi. Nije realno da rezultat u Kosjeriću može da se preokrene, teoretski je moguće, ali nije realno - naglasio je Vučić.

- Reč je o jednom glasu, mogli su da im dodaju taj jedan glas ili 10. Ali imali su formalno pravno razlog da to učine i za to nemam šta da kažem. A za ovo imam i te kako šta da kažem. Sram ih bilo. To im neće pomoći ništa. Iako to ni nisu bili izbori. Dovodili su ljude kao na streljanje, tukli, udarali. Opkolili su kuću domaćina i rekli "tu vam je štab". Maltretirali su ljude, to nisu bili izbori, to je bukvalno bilo dovođenje na streljanje i u takvim uslovima su uspeli da izgube izbore. Što ljudima niste rekli da je SNS imao 42 odsto, da je sad dobio 48 odsto? Sramota ih da kažu pa moraju da lažu - rekao je Vučić.

O izjavi Radomira Lazovića

Potom je pušten snimak izjave Radomira Lazovića, koji je izjavio da je rešenje u vanrednim izborima, uprkos tome što je ranije govorio kako do njih ne sme da dođe, te da će ih sprečiti.

- Odgovorni ljudi ne smeju da urade ovo što su oni uradili. Želim da objasnim naše stavove. Oni, polazeći od sebe, misle da je politika utakmica samo izborna. Mi imamo Ekspo 2027. godine. Do prvog decembra 2026. moramo da izgradimo svoju zemlju. 116 zemalja je potvrdilo učešće, a rekord je 117. Za dve nedelje će biti jasno da smo svetski rekorderi, a veujem da ćemo premašiti cifru od 130. To će biti najveći broj posetilaca u svetu. Mi za to moramo da se spremimo, ne da se bavimo time ko će kakvu vladu da formira. Narod je izabrao vladu. U trenutku kad smo verovali da će neko da razume, poslali su svoje bande u prostorije SNS-a, ljudi iz SNS su snažnije odgovorili nego što je trebalo, onda su ih 4 meseca držali u pritvoru, a napadače nisu uopšte. Od RTS-a , tužilaštava, sudova, policije... Zbog toga vreme odgovornosti dolazi. Biće mnogo odgovornih za teške zločine koji su počinjeni protiv Srbije u ovom periodu - rekao je Vučić.

- Njih 16 je blokiralo ključne ulice za beogradski saobraćaj. 16 lica. Jesmo li ih sklonili? Mogao je jedan policajac da dođe i sam da ih skloni. Nije. Hoćemo ljudima da pokažemo o čemu je reč, da neki ljudi nemaju stida, da su bezobzirno bezobrazni. Da je ta politika politika rušenja Srbije. Hoćemo da ne primenimo silu do poslednjeg trenutka. Kada je budemo primenili, znači da smo morali da je primenimo. Sve što možemo da dozvolimo, dozvolićemo. Oni padaju u svakom smislu, više ne mogu da ugroze državu. Samo je pitanje da pokušamo da sačuvamo te mlade ljude - naglasio je Vučić.

- Da li su "ćaci" deset puta pismeniji, pa i pismeniji i obrazovaniji su i sve drugo. Oni jedva čekaju da se sklone, samo da mogu da odu na fakultet. Tuku ih u kafićima. Za šta su vam ti ljudi krivi? Jedino mesto u Srbiji koje su zauzeli vam smeta, ovi zauzeli 50 fakulteta u Beogradu. Ja moram da vodim računa, bez obzira na to, o onima koji zauzimaju sve te raskrsnice - dodao je Vučić.

O izjavi Obrada Kesića

- Govorio je kako se zbiva u Americi, tako je isto i u Francuskoj, Holandiji na svakom mestu. Nema tu velike filozofije. Ovi lažni liberalni mediji su uglavnom plaćeni od nevladinog sektora i sad "nemiri u Srbiji, proterivanja". Proterano ukupno 34 strana državljanina koji su uzeli aktivnog učešća u sprovođenju državnog udara u ovoj zemlji. U čemu je problem? Zamislite da ja odem u Zagreb i predvodim ih kao što su neki drugi ovde radili. Ne da bih bio uhapšen, držali bi me tamo 40 godina. Nisam mogao da odem na Božić ili Vaskrs da odem, niti u Jasenovac da odem, a oni imaju pravo da ruše našu državu ovde. 2008. kada je uhapšen Karadžić, 2007. ili 2008. organizujemo demonstracije kao SRS, Šešelj je u Hagu, kreću nemiri, to je dan kad je Ranko Panić ubijen, odnosno nanete povrede od kojih je kasnije preminuo, kad su mene pretukli i mnoge druge ljude, posebno Slavišu Kokezu, koji je bez obzira na naš današnji odnos danas bio hrabar tada i mnoge druge. Međutim, Dragan Todorović... nas dvojica smo ostala tu, pojavila su se neka druga lica. Sve što ovi hoće da urade mi smo suprotno. Bez nasilja, da budemo čisti pred ljudima. Ovde nema nekoga ko ima hrabrosti da kaže "neću nasilje", zato su i propali. Među studentima ima lidera, među blokaderima nema. Roleks lider nije lider. Umesto da sada postoji neko da kaže "nećemo nasilje", oni pojma nemaju. Ne znaju šta bi, neće da pričaju "ne znamo jesmo li za nezavisno Kosovo" da ne izgube glasove, neće to ljudi. Ali naše je da brinemo o tome - rekao je Vučić

- Ako mora, država će reagovati. Naravno da ima ljudi u Srbiji koji brinu. Verujte mi na reč, na brdu sam, dobro vidim, dobro sagledavam stvari. Znam da nema opasnosti dalje od sprovođenja državnog udara, propalo je to - naglasio je Vučić.

- Svi znaju da uvek govorim istinu. Kad vam kažem "gotovo je s obojenom revolucijom" gotovo je. Pobedila je Srbija, ujedinjena, marljiva i radna. Nikakvu šansu nemaju. Štetu mogu da izazovu, incidente da izazovu, ali da pobede, nikad više ne mogu - naglasio je on.

O izjavi profesora Čedomira Antića

- Izuzetno cenim gospodina Antića. Cenim njegovu hrabrost, otvorenost, to što se nije sakrio nigde i što govori bez obzira što je profesor prostim narodnim jezikom ono što ogroman deo naroda u Srbiji misli. Vidovdani su za nas Srbe obično bili tragični. Mi obično opevamo tragične događaje iz svoje istorije. Imali smo užasne dane poput namerne isporuke predsednika Miloševića Hagu na Vidovdan, to je jedna od najvećih sramota koje je tadašnja vlast a današnji blokaderi učinili. Šta god neko mislio o njemu, to je najveća mrlja na obrazu blokadera i države Srbije. To što su lažovi to je najmanji problem. Srušili su Srbiju na kolena i pokazali da je ona jedna banana kojom upravljaju strani ambasadori - reako je Vučić.

"Ovaj Vidovdan biće Vidovdan pobede"

- Antiću želim da kažem jednu stvar: Ovaj Vidovdan biće Vidovdan pobede, oni nemaju nikakvu šansu. To nije pitanje koliko će besni da dođu. Moguće je da isprovociraju sukob ali neće oni ići na Pionirski park. Niko iz parka neće da uzmiče. Oni vole da tuku traktore, kada je 500 na 1. Vole da se iživljavaju kao na džaku, a ne da uđu u ring - dodao je Vučić.

- I za 15. mart sam narodu rekao "ništa neće biti 15 marta". Sad isto kažem narodu, biće nasilje i neće uraditi ništa. Ponestaje para i mnogo toga, a država ume sebe da sačuva i odbrani i to će da pokaže, zlu ne trebalo, a daćemo sve od sebe da to ne pokažemo - reako je Vučić.

- Kako niko iz SNS nije prešao na drugu stranu? Ama baš nijedan čovek. Ljudi imaju svoj mozak, svoju glavu, a ne da im neko drugi govori za koga da budu - naglasio je Vučić.

On je rekao da želi da se zemlja podigne, da se otvore putevi, Požega, Kuzmin - Sremska Rača, pruga do Budimpešte.

- Hoću da to sve uradimo, pa moramo da radimo nekada, ne možemo samo njihovim blokadama i izborima da se bavimo. Oni ne umeju da urade istraživanja, to je suviše ozbiljna stvar. Zameraju kad im neko saopšti rezultate. Imate ukupno 23 odsto ljudi koji vam kao prvi problem navode proteste u Srbiji. Korupcija pala na 17/18 odsto. Nema nikog ko je za opoziciju ili blokadere... To znači da imate armiju ljudi protiv blokadera, to je nekih 40 odsto ljudi koji izlaze na neke izbore, a koji smatraju da je to ključni problem. Savetovao sam ih 100 puta jer želim ozbiljniju političku scenu. Ne možete lenjošću da pobedite rad - rekao je Vučić.

- Misle 28. da će ne znam šta da se desi, sačekajte 29. nećete moći da priđete beogradskom aerodromu zbog gužvi - dodao je on.

Na pitanje da li ima spasa za beogradski i novosadski univerzitet, rekao je da se plaši.

- Plašim se posebno za beogradski i novosadski univerzitet. Izgubili su svaki kredibilitet i ugled. Velika mi je bojazan, za njih koji su dva najveća u Srbiji. Iščupaće se kragujevački i niški, mada je i tamo bilo mnogo neodgovornih blokadera, mada videli ste kako su počistili ovu banana blokaderku. Najveći egzodus imamo danas za vreme rektora Đokića i njihovog užasnog ponašanja ovde u Beogradu. Izaći ćemo za 7 dana s brojem koliko je mladih ljudi napustilo beogradski univerzitet, reč je o hiljadama ljudi. Odlaze zbog bande neodgovornih ljudi koji su umislili da je vreme da postignu vlast bez izbora. Razorili su beogradski univerzitet, teško da će se ikada oporaviti od toga. Teži udar su naneli nego nemačke bombe u 2. svetskom ratu -rekao je Vučić.

- Ja obećavam narodu ono što ceo narod želi - a to je odgovornost za zločine koje je neko počinio. Neko će morati da objasni kako je moguće da za onu strašnu noć u Nišu nije snosio odgovornost - dodao je Vučić.

O izjavi rektora Đokića da nije reč o egzodusu

- Je l' vi vidite taj stepen neodgovornosti i neozbiljnosti? Kako da zna? Nije ušao u kancelariju 7 meseci. Stoje mu banda anarhistička ispred kancelarije i kažu "moraš nas da pitaš kad ćeš da uđeš". Što se praviš naivan, što ne kažeš narodu? On ne zna. I kad su ga pitali u policiji na osnovu krivične prijave "nisam ja ništa, išao tetki da nosim lek", sve su im takvi odgovori. Neće biti da ste tetki nosili lek, nego ste učestvovali u obojenoj revoluciji, vršili državni udar i za to ćete morati da odgovarate, kad-tad. To uopšte nije pitanje za Aleksandra Vučića. Šta god da se desi, oni će da odgovaraju, zato što državu više ne mogu da sruše. Najbolji studenti nam odlaze i svi hoće da idu u privatne škole. Svi su dolazili iz regiona na beogradski i novosadski univerzitet, sad više niko neće da dolazi - rekao je Vučić.

- Ljudi moraju da znaju - vreme odgovornosti dolazi. Daćemo sve da sačuvamo beogradski i novosadski univerzitet, biće potreban novi Zakon o visokom obrazovanju, mnoge izmene. Veći doprinos države u privatnim fakultetima koji su se pokazali kao vitalni, ja sam uvek štitio državni fakultet. Sastav ljudi tada i danas na Pravnom fakultetu je nebo i zemlja - rekao je Vučić, uporedivši sadašnji period sa onim kada je on studirao.

- Srbija se vratila na pravi put, na dobar put. Imaćemo sve manje onih koji će da dolaze zbog investitora. Moramo da privlačimo najvažniji kapital, da dodatno razvijamo vojnu industriju, dalje da radimo na jačanju IT sektora, da inkorporiramo u tehnološke procese, da radimo na dualnom obrazovanju. Moramo da čuvamo mir i da guramo napred. Unapred vam čestitam Vidovdan, praznik borbe i zajedništva. Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, ali nikada nikome, pa ni na Vidovdan nećemo dozvoliti da sruši našu državu. Srbija je večna i takva će biti - poručio je predsednik Vučić.

Autor: Dalibor Stankov