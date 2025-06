Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama je i večeras birala najvažniju objavu nedelje, a to je, sudeći po samom kraju emisije bio predlog broj jedan.

U studiju kod Verice Bradić večeras su gostovali: Ana Brnabić, predsednica Skupštine Srbije, Goran Šarić, istoričar i Branko Babić, biznismen.

Gledaoci su takođe, u toku emisije glasali za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit.

PREDLOG BROJ JEDAN

Ana Brnabić je, govoreći o predstojećem Vidovdanu kao i otkazivanju SNS skupa koji je planiran za 28. jun, kaže da je planirani skup Pokreta za naroda i državu takođe bio planiran na Vidovdan.

- Blokaderi su najavili nešto što je opozit pobedničkoj Srbiji. Najavljuju terorizam, i tu je pokret na Narod i državu rekao da neće biti skupa. Za mene je dobro to, da narod vidi šta je istinska filozofija blokadera, i da su oni za Vidovdan planirali krvoproliće. Na njihovom dokumentu piše da neće samo građani Srbije biti u strahu od njih - navela je Brnabić.

Kako kaže, da li su njihovi dokumenti usvojeni, nju ne zanima. Dovoljna je sramota, kaže Brnabić da neko nije uzeo i pocepao taj isti dokument.

- To je rezultat svega onoga što smo videli u poslednjih sedam meseci. Pokazali su da su jedino skloni nasilju, da žele da se obračunavaju fizički, da nazivaju Narodnu skupštinu Rajhstagom. Ovo je dokument koji je u skladu sa njihovim fašističkim, nacističkim idealima. Sve se svelo na šaku jada koja misli da nekoga može da blokira - rekla je Brnabić.

Stav predsednika Vučića se promenio nakon skupa u Nišu, kada je rekao da ga ne zanimaju njihovi zahtevi, već ga zanima narod, dodala je potom predsednica Narodne skupštine.

Ne smemo da zaboravimo i to da je pucano na prostorije SNS, pa kako neko može to da podrži, dodaje potom Brnabić.

- To su stravične stvari, to u Srbiji nije viđeno - navela je Brnabić.

Govoreći o situaciji na Univerzitetu, kao i premijeru Đuru Macutu, Brnabić kaže da, ima različitih razmišljanja i pogleda na to kako se rešavaju pitanja vezana za blokade, nastavu i Univerzitet.

- Ja sam ponosna na to, jer imamo bivšu vlast koju vidimo... Mi imamo ljude koji različito razmišljaju, vidimo opcije a,b,c, i ostalo. Posebno predsednik Vučić, on uvek ima opcije. Dosta je pogleda na to kako treba da se rešavaju stvari. Nisu to disonantni tonovi. Đuru Macutu skidam kapu, ispunjava funkciju koja je bila najvažnija. On je čovek koji dolazi iz akademske zajednice, profesor je na Medicinskom fakultetu. I Bela Balint, i Dejan Vuk Stanković. Svi ljudi iz akademske zajednice pokušavaju da vrate Univerzitet - rekla je ona.

Kako kaže Brnabić, rektor Đokić u skladu sa zakonom, svoj posao nije obavljao dobro.

- U Ustavu, zakonima, jasno i tačno piše šta ko treba d aradi i ko koju svrhu treba da ispunjava. Kada se fakulteti vrate svojim društvenim ulogama, dakle, tada će se rešiti svi problemi. Ljudi će krenuti da primaju plate, deca će da studiraju... Dakle, nažalost, svojom neodgovornošću su Vladan Đokić, koji je rektor, i mnogi drugi dekani su zbog njihove neodgovornosti lično sami zgazili Beogradski Univerzitet, ali i novosadski, niški... Ko će danas imati poverenje da neće da se pojavi neki ludak koji će sebe da proglasi za plenum? - pitala je Brnabić.

Brnabić je istakla da je Srbija za vreme bivše vlasti bila zgažena i uništena, a da je Aleksandar Vučić počeo podizati kao prvi predsednik Vlade.

- Naša zemlja proizvodi i municiju i oružje. Mi izvozimo naše proizvide namenske industrije i čitava naša proizvodnja je bukirana i rezervisana godinama unapred i nažalost, to što blokaderi govore o namenskoj insudtriji, oni bi na taj način desetine hiljada ljudi ostavile bez posla - rekla je Brnabić.

Industrija je važna za Požegu, druga mesta, i ja sam ponosna što smo smogli snage, što je predsednik podigao našu namensku industriju i što važimo za jednu jaču zemlju u tom smislu.

Brnabić se dotakla i ponovnog pominjanja zvučnog topa.

- Pumpaju pred Vidovdan, jer nemaju više šta. Ja sam danas pogledala njihove medije. Oni pišu da se Vučić mrštio bebi. Bože gospode samo. Oni ljudi više nisu BBc standard, to je BBš standard - rekla je Brnabić.

- Ne znaju kako da napumpaju to što je Vučić izbušio upornošću i rezultatima. Svi nornalni i pristojni ljudi su napravili front, gde su rekli da državu ne daju. Pumpaju sa tom nesrećnom organizacijom. Gledala sam tog stručnjaka, guglala sam ga i izlazi mi ta je savremeni umetnik. Gledam, ne moguće da je neko ko je to, ovde dolazi da se predstavi kao ekspet - navela je Brnabić.

On je čovek rekao da je to nepoznati zvuk koji ljudi nisu čuli nego su ga doživeli, koji se nepoznato kreće i imali smo 15 svedoka, dodala je potom.

- Vučić je jako gurao, ekonomija, plate, penzije, standard... Sada je Aleksandar Vučić dobio drugi fokus, a to je fokus socijalne države. Pomaganje narodu koji nije dao na državu i državotvornist. Videli smo drugačijeg Vučića koji je predložio zakon o socijalnom fondu, kredite za mlade, odobrenja...I treća velika stvar koju je juče najavio je izmena dopune zakona o izvršiteljima. Da sve može biti predmet izvršenja osim porodične kuće, stana... Odakle ljude ne možete da izbacite. To je ono što je mnogo dobro, nakon sedam meseci terora - dodala je predsednica Narodne skuptšine.

Blokade će biti gotove kada njih 16 shvati da više nema potrebe da blokira Srbiju, navodi ona.

Branko Babić dodaje da zahteve pišu deca u pubertetu.

- Videli smo dečaka ispred Pravnog fakulteta koji prodaje bedževe i majice, eto, takvi pišu zahteve - rekao je Babić.

- Ja sada hoću da objasnim šta se dešava u poslednjih sedam meseci, i otkud ja u celoj priči. Mene je Ana pitala to isto,. Meni je sve što se dešava u Srbiji blisko. Gradio sam svoju kompaniju i osvajali tržišta po svetu putem društvenih mreža. Svako tržište koje sam napao,ja sam dočekan sa jednom neprijatnom situacijom. To je "kensl kultura". To sam prvo doživeo u Nemačkoj, gde sam dehumanizovan. To je bilo 2013. godine. Ta kultura dostiže maksimum pre nekih 6 godina. To je masa trolova koja pokušava na osnovu neistina da vas izbriše sa tržišta, međutim, kasnije sam doživeo šok u Brazilu, a a najveći šok u Americi. Kada je sve počelo da se dešava u Srbiji... Imao sam to u 50 država, i svuda sam pobedio. Meni, kada je sve počelo, ja sam za mesec dana shvatio da je to "kensl kultira". Dakle, skupi se masa ljudi koja pokušava nešto da uništi, da ga skloni, diskreditujuje. Mehanizmi su različiti, u zavisnosti da li je neko nešto pokrenuo, organizovao sa ciljem - rekao je Babić.

Narod je popio priču da je nadstrešnica pala zbog korupcije, rekao je Babić potom.

- Imamo niz izmišljotina kojima se ljudi služe. Glavni cilj je nanošenje štete, tako da, sada, ako pričamo o Vidovdanu, oni nemaju plan i program. Ništa pozitivno, konstruktivno ili dobro. Sve što smo čuli je sve neko nanošenje štete i uništavanje nečega. Destrukcija i uništenje - rekao je on.

Babić kaže da se opozicija priklonila blokaderima, jer imaju korist od njih.

- Videli smo u Kosjeriću. Da je bio Đilas, podržali bi i njega. Blokadere ja nazivam opozicionari. Oni teraju neku politiku. Ova deca, mladi ljudi koji žele da uče, opozicija nema korist od njih. Oni se neće izboriti za njih. I zato razumem zašto im blokaderi gode - dodao je potom Babić.

Moj lični stav je da tu nema junaka, ozbiljnih bandita, to su sve tastatura i internet ratnici i mafijaši, rekao je potom Babić.

- To sve ostaje na rečima - rekao je on.

Teolog i istoričar Goran Šarić kaže da nijedna blokader ne zna da nabroji zahteve studenata niti ime žrtve koja je nastradala u padu nadstrešnice.

- Od prvog dana su radili na nasilju. Prepoznao sam pseudoreligijski pokret. 28. je beskonačni dan. Oni su kao Forest Gamp, trče bez smisla i cilja. Oni koji ih vode, oni znaju gde se ide i šta hoće, a studenti su kao mladi ljudi iskorišćeni - rekao je Šarić.

Revolucija uvek ''jede'' svoju decu, navodi Šarić.

- U 19, veku imali smo histeriju u Americi, kada su verovali da dolazi Isus. Oni su imali i tada jedan zvučni top. Razlog zašto sveti student nije došao 15. marta... Oni koji piju 15. nesova dnevno, pa bi da dižu revoluciju. Imamo stotine hilajda ljudi u Srbiji koji studiraju, ljudima smeta što napredujemo. Školujemo ljude koji služe za blokade? Imamo astitentkinju na Filozofskom, koja je implicirala da su Srbi ubijali decu... Sama revolucija, prvu revoluciju je sproveo Sotona. Svaka revolucija završava isto. Dajte mi jednu uspešnu revoluciju? Oni kažu da je to na Haitiju. Neka idu onda tamo... naveo je Šarić.

- Pre 15. marta sam pisao Panajotoviću, gde sam mu rekao da nema nošta 15. marta. Nema ko da dodđe, ko je taj sveti student koji rešava probleme... - rekao je potom Šarić.

-Glava protesta je autošovinistička i antisrpska. Kada bi sad pričao sa čim sam nezadovoljan trebao bi mi serijal. U politici imate negativce i još veće negativce. Ko od nas neće bolja radna mesta? - naveo je Šarić.

Ovo je mrtvački refleks, onaj udarni talas, on je sad došao do Srbije i to je vouge ludilo na srpski način. Vrhunac je bio 15. marta, i od tada sve pada. Nepotrebno je bilo da imamo pad Srbije. Ja da sam mlad ja ne bih više bikada išao na Beogradski univerzitet. Da mi dođe neki rektor Đokić da se igra države, dodao je potom.

- Da nema taksista, trgovaca i frizera, ne bi znali da je sve stalo. Vidite da im je lice protesta bio neki glumac produkcije iz porno filmova. To je generacija koja je rasla na porhubu. Diznilend, Miki Maus revolucija - dodao je Šarić.

Govoreći o ratu Iranu i Izraelu, Šarić kaže da ljudi zaboravljaju od kada sukob traje.

- Hamas je napustio Gazu i pobio 1.200 talaca, Ljudi nisu bili ni za šta krivo. Da li vi znate da u Izraelu živi veliki broj ljudi. To je trojezično. Piše upozorenje da ako ste jevrejin ne ulazite. To je problem, jer imamo maligni uticaj. Imamo lobije koji balansirau. Ova politika koju Srbija vodi prema Iranu i Izraelu je besprekorna - dodao je Šarić.

Da li bi voleli, da Izrael bude sa Albancima saveznik, dodao je on.

- Ljudi ne razmišljaju... To su takve veze između Srba i Izraelaca. Čovek iz Zemuna je stvorio Izrael - dodao je potom.

Dve najomraženije zemlje na Bliskom istoku su Izrael i Iran, dodao je potom.

- Iran je bio policajac na Bliskom istoku, a sada je mesija. Oni stalno misle da su bolji, imaju propovedi, smeju se arapima... To su stvari u koje Srbija ne sme da se meša. Setite se šta je radio Naser, pa su mu uzeli Sinaj - rekao je potom.

PREDLOG BROJ DVA

Brnabić je, govoreći o EXPU, kao i dolasku Juseina Bolta da bude ambasador odnosno, promoter EXPA, navela da je to prvi od mnogih koji će doći.

Ona se dotakla i navoda da Novak Đoković nije dobar sa vlasti.

- Đoković je učestvovao u kampanji, Stefan Milenković je učestvovao u kampanji. Ti ljudi ne znaju ništa ni o čemu. Zajedno smo se borili, pobedili smo SAD, Argentinu, Tajland. To će biti najveći svetski događaj. Imamo 116 zemalja otvrđenih. Rekord je bila Stana, mi ćemo verovatno imati oko 130, ili više. Naredne dve nedelje ćemo postići rekord zemalja. Novak je učestvovao u kampanji - rekla je ona.

Govoreći o novcu koji je stigao u Srbiju, a koji je namenjen za EXPO, Brnabić kaže da to nije grana kojom se ona bavi.

- Imamo opoziciju koja kuka, da 12 godina gube sve izbore jer birački spiska nije ažuran, a koji sada bojkotuju, i ne žele da učestvuju u tome. Moje pitanje je, kako sada nisu zainteresovani? Samo mlate praznu slamu, a kada dođe do toga da dobiju članive, da vide sve. Onda neće da učestvuju. To su te reforme koje svi hoće, a ustvari ih bivša vlast neće. Oni dalji napredak Srbije ne vide kao uspeh Srbije već kao uspeh Aleksandra Vučića. Dolazimo u bizarnu situaciju da imamo evrofanatike koji se svim silama trude da zaustave veropski put Srbije - dodala je Brnabić.

Brnabić je potom pomenila tragediju u Gracu gde je istakla da je tamo, u odnosu na Srbiju, situacija bila drugačija.

- Ja sam doživljavala da nas tri nedelje iz dana u dan nazivaju ubicama. I govorili su da nas briga za decu, da je krv na napim rukama. Od tada se nisu zaustavili, sačekali su sledeću tragediju. Tako neštp nije moguće u hrvatskoj, Austriji, Francuskoj. Nigde, osim ovde. Imate ljude koji nemaju nijednu politički ideju da predstavem nego ustvari imaju neverovatnu političku nekrofiliju - rekla je potom Brnabić.

Babić je istakao da je dobro da Novak i Jokić ne budu ambasadori, jer je bolje da Bolt bude ''ćaci'', a ne oni.

- Setite se kad smo pobedili na takmičenju za EXPO. Ja nisam verovao u to. Ja to vidim kao najveći ekonomski zamajac ili pokretač. Ja sam prilično brzo preko mreža uspeo da u 176 zemalja plasiram svoju robu. Ja kad čujem da neko hoće da blokira EXPo shvatam da to nije čovek koji živi u istoj zemlji kao ja - rekao je Babić potom-

Babić je istakao da ne zna nikoga iz opozicije, da ima jasan stav prema Evropskoj Uniji.

- Oni sve što je dobro, gledaju kao lični uspeh Aleksandra Vučića. Ja sam sada iznenađen, prvi put čujem da neko ima primedbu na Maru Kos, ona je bila uvek dobra svima - rekao je potom Babić.

Šarić je potom prokomentarisao pisanje Jutarnjeg lista, navodeći da je u pitanju strategija čopora hijena.

- Nova S, N1, oni samo to rade... Nemaju nikakve druge ideje, osim da napadaju. Sećam se kad je Plenković bio na operaciji, njima je to bila vest na marginama...A Vučić glavna vest. Da je to loše za Srbiju ne bi to pisali. Pišu jer je dobro, jer Srbiji ne žele dobro. Srbija je pred EXPOm, voleo bi da je to uvod u jednu grandiznu tzrističku atrakciju. Mi imamo najbolju hranu, najlepše ljude, mesta... Vi imate izraelskog ambasadora, Iranskoh... Imali smo i ruske i ukrajinske ambasadore. Imali smo ljude koji su vakcinisani, i antivaksere. Pa gde to ima? - rekao je Šarić.

Veliki problem je neznanje, mnogi ljudi su tu iz najboljih manera, ali je više onbih koji su tu iz neznanja, rekao je potom.

- Da je meni neko sa 21. godinom dao da vodim Srbiju, ko zna šta bih ja radio, možda bih napao Kosovo... To ne ide, studenti su tu da budu studenti... - napomenuo je Šarić.

UKLJUČENJA GLEDALACA

Nenad je glasao za predlog broj jedan.

- Betoniranje puteva i ulica je besmisleno. Blokaderi treba da izađu, a ne da se sakrivaju iza studenata. Bolt je najpoznatije lice u svetu sporta i potvrda ozbiljne zemlje koja stoji iza svega toga - rekao je Nenad.

- Čula sam da planiraju da blokiraju i deponiju u Vinči. To nema veze sa borbom za pravdu, to je kažnjavanje građana. Koji su obični građani... Što se tiče EXPA, ne mogu da sakrijem uzbuđenje, to je šansa veka - rekla je gledateljka.

- Ja glasam za EXPO, ja sam se upleo u priču zbog EXPA - dodao je Babić.

- Ja sam za EXPO, voleo bi Piterson da dođe. Revolucija traje dok ne krenu aranžmani za Egipat - dodao je Šarić.

- Meni je uvek Vidovdan, u najpozitivnijem svetlu. To je za naš narod... - rekla je Brnabić potom.

