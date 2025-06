Lider SNS-a i savetnik predsednika republike Miloš Vučević izjavio je da očekuje da se nastavi sa hapšenjima koja su bila sinoć, kao i da su snimci sa Građevinskog fakluteta zapravo vid čistog terorizma.

Vučević je čestitao svim službama bezbednosti koje su uključene u akciji hapšenja i prikupljanju dokaza koji svedoče o planiranom nasilju.

- Čestitam svima koji su uradili dobar posao. Država se stabilizovala nakon osam meseci obojene revolucije. Ljudi koji vode državu imaju pravovremene informacije o tome šta se dešava. Verujem da privođenjima nije kraj. Očekujem nastavak. Sa Elektrotehničkog i Građevinskog fakulteta što smo čuli to je čist terorizam. Treba identifikovati one koji su to izgovarali. Imaju krivično-pravnu odgovornost. Brkaju šta je državni udar. Spremaju ubistva, svakoga ko ne da Srbiju. Krajnja meta blokadera terorista je Srbija. Ovo je napad na državu Srbiju. Kada pripremate i priželjkujete napad rušite državu. Probisveti žele da se prolije srpska krv na Vidovdan, to je za svaku osudu. Uživaju u uništavanju simbola, zastavu kidaju, napadaju Vidovdan. To je kao da udarite šamar narodu Srbije. Ultimatum na Vidovdan toliko iritira ljude - rekao je Vučević i dodao:

Skonili su blokade zbog manevarskog prostora za sebe, pregrupišu se, idu da se pozicioniraju. Njima nisu samo SNS prostorije meta napada. Kad imate pištolj sa izbrisanim brojem, bez dozvole, to je za izvršenje krivičnih dela. To koriste mafijaši i teroristi. I to da bi se neko ubio. Matović je nažalost povećavao nivo agresivnosti, prvo na lokalnom nivou, a sada došao na ideju da ubije predsednika iili nekoga ko ne misli kao on. Trudio se da u skupštini priča brutalnije i agresivnije, podižući ton.

Podsetimo, sinoć je na TV Pink emitovana Specijalna emisija u kojoj su prikazani ekskluzivni materijalni dokazi koji otkrivaju šta blokaderi spremaju protiv srpskog naroda i srpske države i zašto planiraju kolaps do dana iza obeležavanja 30-te godišnjice Srebrenice.

U zajedničkom istraživačkom poduhvatu novinara televizija Pink, Prva, Happy, Informer i Studija B, u specijalnoj emisiji predstavljeni su materijalni dokazi o tome šta blokaderi, koji već mesecima terorišu Srbiju, spremaju za naredne dane.

Tokom jučerašnjeg dana pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i policijskih uprava u Užicu, Čačku i Kragujevcu, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili na više lokacija na teritoriji Srbije, šest osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Autor: Pink.rs