Lider naprednjaka i pomoćnik predsednika Srbije Miloš Vučević istakao je da izbori neće biti raspisani zbog blokiranja 50 raskrsnica.

-Za mene je to terorizam, a ne građanska neposlušnost. Sve što rade usmereno je na uništavanje eklonomije i onemogućavanje građana da normalno žive. Neko misli da ako blokira 50 raskrsnica da će Vućić da raspiše izbore. Neće zbog toga biti raspisani izbori. Pokvareno i dobro je to smišljeno, tim bezobrazni, prividno nenasilnim akcijama ometaju normalno funkcionisanje građana. Najogavnije je što oni uživaju u tome da neko ne može da se slobodno kreće, da maltretiraju i iscrpljuju policiju, da ne može da vozi automobile. Oni su na nervima većinske Srbije. Od 15 do 20 hiljada maltretira 6 i po miliona ljudi, tako misle da će postići političke ciljeve. Posle ovoga niko nema sumnju da su ovo pokušaji obojene revolucije. Molim sve građane za strpnjenje. Neće država stati. Izdržali smo NATO agresiju, sankcije, mnogo gore stvari. I ovo ćemo. Ekonomija svakako trpi, ljudi su nervozni i nespokojni - rekao je Vučević.

-Sinoć su opet razbili prostorije SNS. Prostorije blizu Železničke stanice u Novom Sadu, to ih ekstremno iritira. Niko nije prosecuiran. Sinoć su napali prostorije u Stražilovskoj ulici. Obnovićemo ih. Bruka živi doveka. Kao i sramota. Njima kad bi petarda pala ispred prosttorija predstavili bi kao da je supersonična raketa. To je plod onoga što pumpaju prethodnih sedam godina. Dehumanizuju svakog bliskog Vučiću, delegitimisali su svakog pripadnika SNS-a. Rekli su da smo mi apsolutno zlo i da je sve dozvoljeno. Plasiraju to kroz svoje medije. To je priprema za ono što treba da se desi. Dešava se ono što se desilo i u Vrnjačkoj banji. Zamislite državu pod njihovim rukovodstvom, niko ne bi smeo da bude opozicija, bio bi proterivan i zabranjivan. Kada uništavaju ekonomiju Srbije uništavaju i vaše kućne budžete, to je neraskidivo povezano - objasnio je Vučević.

-Nijedan njihov skup nije legalan, nije legalna blokada raskrsnice, pruge, da tučete novinarke, da nekog linčujete, proganjate i pravite od njega metu, ne može da bude legalno kad napadate policiju. Svima koji su radili, skidam kapu policiji, BII, svim bezbednosnim agencijama. Konsolidovali su svoje redove. Razumeju i obaveštavaju državno rukovodstvo o otome šta nam se priprema. Policija je povratila poverenje građana. Nedovoljno jaka je još uvek karika sudstvo i tužilaštvo. Ima tu taktiziranja, neki su otvoreno za revoluciju. Ima olakog pristupanja, puštanja na slobodu, oni će ponovo počiniti ta krivična dela. Oni ne znaju da ponove svoja četiri zahteva. To su čisti politički zahtevi. I da prebiju studente koji žele da uče. Cilj je da sruše Vučića i unište Srbiju. On im je prepreka, glavna meta. Njihove cilj je da narodne pare završe u privatnim džepovima. Druga da smo genocidan narod. Treća je da završe posao oko Kosova, da to bude gotovo. Četrvta je da Srbija dobije marionetsku vlast - rekao je Vučević.

Vučević je podsetio da je 28. juna bio sa studentima, do kasno noću.

- Kod nas je bila dobra atmosfera, vidovdanska. Svi smo pratili nasilja i napade koji su se dešavali. Tada ne možete da se ponašate kao da se ništa ne dešava. Nije bilo sumnje da če policija to da savlada sa minimumom sile. Super su bili profesioionalni i odgovorni. Mi nismo pozivali da se neko napadne, nismo priželjkivali nesrećuu i podele. Pričali smo pozitivne stvari, svečarske - rekao je Vučević.

Autor: Dalibor Stankov