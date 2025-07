Neumorni neimar Srbije: Vučić za 12 godina izgradio više nego Tito, Sloba, Koštunica i Tadić zajedno za 67 godina

Srbija je pod vođstvom predsednika Aleksandra Vučića za 12 godina izgradila više modernih saobraćajnica nego što je to slučaj u njenoj istoriji posle Drugog svetskog rata!

Mogu da ga vole ili ne, ali Vučić je neumorni neimar Srbije koji je izgradio više auto-puteva nego što su to zajedno uspeli da urade Josip Broz Tito, Slobodan Milošević, Vojislav Koštunica i Boris Tadić.

Brojke sve govore

I tu neumitnu činjenicu potvrđuju konkretne brojke.

Za vreme Vučićeve vladavine, od 2013. godine naovamo izgrađeno je čak 609 kilometara, dok je u prethodnih 67 godina izgrađeno 596 kilometara autoputeva!

Najveći simbol totalne transformacije Srbije iz premoderne u hipermodernu državu koja ne zaostaje za najrazvijenijim zemljama je auto-put „Miloš Veliki", koji povezuje Beograd sa zapadnom Srbijom.

Deonice od Ljiga do Preljine, od Obrenovca do Uba, Lajkovca i dalje ka Požegi otvorene su u etapama od 2014. do 2025. godine.

Poseban značaj ima tunelski deo Pakovraće - Požega, koji je otvoren jula 2025. i dodatno je učvrstio vezu centralne i zapadne Srbije.

Moravski koridor

Paralelno s tim, pokrenut je najveći infrastrukturni projekat u istoriji Srbije - Moravski koridor, koji će povezivati Pojate i Preljinu kroz srce Šumadije.

Više od polovine trase je vec završeno, a radovi se odvijaju ubrzanim tempom.

Ne treba zaboraviti ni brzu saobraćajnicu od Batočine do Kragujevca, koja je decenijama bila obećavana, a završena tek u Vučićevo vreme.

Podsetimo, predsednik Srbije danas je svečano otvorio deonico Pakovraće-Požega, o čemu opširnije možete čitati u posebnoj vesti.

Autor: Pink.rs