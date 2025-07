FAŠISTIČKI DERNEK USRED ZAGREBA: Hrvati veličaju nacizam, Evropa ćuti - svi se prave gluvi i slepi

Hrvatski neoustaški režim organizovao je usred Zagreba najveći fašistički skup posle Drugog svetskog rata!

Čak 504.000 ljudi okupilo se u subotu uveče na koncertu ustaškog pevača Marka Perkovića Tompsona i sa njim uglas pevalo o klanju Srba i "arijevskoj hrvatskoj rasi"!?!

Da skandal bude veći, niko od evropskih zvaničnika nije osudio ovaj nacistički pir, dok je Radio-televizija Srbije čak o svemu izveštavala uživo!?!

Sličan skandal desio se i na tajkunskoj televiziji.

Fašističkom derneku u hrvatskoj prestonici, pored ostalih, prisustvovali su i ljudi iz samog vrha hrvatske, poput premijera Andreja Plenkovića i predsednika Sabora Gordana Jandrokovića, kao i brojne javne ličnosti.

Pesma o zločincu

Tompson je među 30 pesama otpevao i "Bojnu Čavoglave", uzviknuvši ustaški pozdrav "Za dom spremni" i to tako što je počeo sa "za dom", dok mu je publika uzvraćala "spremni". Sve ovo se dešavalo uprkos tome što je hrvatska država zakonom zabranila ovaj ustaški pozdrav, uvodeći i novčanu kaznu od 4.000 evra. Nijedna kazna, naravno, nije napisana.



Tompson je svoje divljanje upotpunio i majicom na kojoj je bio ispisan broj 03941158, što aludira na zatvorski broj ustaškog teroriste Zvonka Bušića. On je 1977. godine oteo putnički avion na letu od Njujorka do Čikaga, zbog čega je bio u američkom zatvoru 32 godine. Bušić je potom 2008. godine bio deportovan u Hrvatsku.

Sve ovo, međutim, nije bilo dovoljno da bilo ko iz Evropske unije, čija je Hrvatska članica, reaguje i osudi ustaško divljanje!?!

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović, komentarišući sve ove navode, kaže da je duboko zabrinut zbog uznemirujućeg događaja koji potkopava same principe Međunarodnog saveza na sećanje na Holokaust (IHRA).

- Kao šef srpske delegacije u Međunarodnom savezu za sećanje na Holokaust, organizaciji posvećenoj borbi protiv izobličenja Holokausta, istorijskog revizionizma i rehabilitacije nacizma, primoran sam da izrazim zabrinutost zbog duboko uznemirujućeg događaja u Zagrebu, koji potkopava same principe IHRA - kaže Starović, i dodaje:

- Koncert Marka Perkovića Tompsona, izvođača poznatog po veličanju nasleđa ustaškog režima, koji je sarađivao sa nacistima, privukao je neviđenu publiku od 500.000 ljudi. Mnogi posetioci su otvoreno pokazivali simbole i obeležja povezana sa NDH, marionetskom državom iz doba Drugog svetskog rata koja je bila saučesnica u gnusnim zločinima. Na vrhuncu koncerta gomila od pola miliona ljudi skandirala je ustaški slogan "Za dom spremni".



Slave 'Oluju'

Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba iz regiona, ocenjuje da je prisustvo pola miliona Hrvata na koncertu fašiste Tompsona u Zagrebu najveći dokaz da je Hrvatska proustaška država.

- Publika je masovno nosila crne majice na kojima se nalazio ustaški pozdrav 'Za dom spremni' i zastave sa ustaškim grbom, kao i druga ustaška obeležja. Sam Tompson je na binu izašao u crnoj majici sa zatvorskim brojem ustaškog teroriste Zvonka Bušića.

Na koncertu je bilo prisutno dosta poznatih ličnosti iz javnog i političkog života, kao što su predsednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i selektor Fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić. Većina prisutnih na koncertu bili su mladi ljudi, do 30 godina, kojima je Tomspon glavni idol jer slavi progon Srba u zločinačkoj akciji "Oluja".

Za Tompsona i njegove brojne sledbenike genocidna NDH je bila prava država Hrvata, a ustaški zlikovci heroji i borci za slobodu hrvatskog naroda. Hrvatska se nije suočila sa svojom genocidnom prošlošću i nije postala moderna država - zaključuje Linta.

Marko Đurić, šef srpske diplomatije, kaže da uporno ćutanje na ovaj skandal znači prećutno odobravanje.



- Odsustvo jasne ograde u istupima javnih ličnosti u Hrvatskoj od otvorene koketerije sa zločinačkom ideologijom NDH šalje veoma lošu poruku - upozorava Đurić.

Poslanik Srpske napredne stranke Nebojša Bakarec kaže da Hrvatska nije nikada denacifikovana.

- Svaki sedmi Hrvat bio je na fašističkom piru. Svaki treći mladi Hrvat bio je na tom nacističkom skupu. Ovo je bio najveći fašistički skup u Evropi još od Drugog svetskog rata. Evropa ćuti - ističe Bakarec.

Spasić: Gde je reakcija Evropske unije?!

Mario Spasić, predsednik Saveta za monitoring, ocenjuje da je na koncertu ustaše Marka Tompsona proslavljen napad na Srbiju koji traje već osam meseci.

- Mnogi blokaderi bili su na ovom sramnom koncertu, gde je članica EU proslavila Jasenovac, Jadovno, "Bljesak", "Oluju" i sve ostale zločine nad srpskim narodom - naglašava Spasić.



Katolička crkva stoji iza organizacije ustaških orgija na zagrebačkom hipodromu!

Ovaj zaključak proizilazi iz analize muzičkog kritičara Ilka Čulića, koji je, gostujući na zagrebačkoj N1, konstatovao da nema teorijske šanse da je masovnost Tompsonovog koncerta bila slučajna.

- Tu je sve smišljeno. Vi ne možete doći slučajno na ovaj nivo, da se u ovako maloj zemlji okupi pola miliona ljudi. U Brazilu se ne skupi slučajno pola miliona ljudi. A ono što mene počinje da zanima jeste ko upravlja Tompsonom. Jer to ne znam. Produkcijski, to radi njegov menadžment, ali ko je strateg? Mi imamo u državi tri ozbiljne organizacije koje ulaze uopšte u igru da to odrade. HDž, crkva i mafija. Mafija se bavi cajkama, dakle, oni nisu. HDž to nikad nije radio na taj način... Ostaje crkva - rekao je Čulić.

Da je ova teza realna, svedoči i snimak sa Tompsonovog koncerta, na kojem se vidi časna sestra koja iz prvih redova podržava ustašu.

Internet su preplavili brojni snimci pre, posle i tokom Tompsonovog koncerta, a jedan se posebno izdvaja jer su na njemu čak i Indijci!?!

Autor: D.B.