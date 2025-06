'NA VIDOVDAN TREBA POSLATI PORUKU MIRA' Specijalna emisija TV Pink posvećena dešavanjima u Beogradu: Na Slaviji je tri puta manje ljudi nego 15. marta

Beograd je danas ispunjen građanima iz svih krajeva zemlje, koji su stigli da daju podršku ideji jake i stabilne Srbije pod vođstvom predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sa druge strane blokaderi posle 21 sat najavljuju nasilje i krivična dela.

Zorana Mihajlović, profesorka, rekla je da nije slučajno što je za večeras najavljeno nasilje posle 21 sat jer mora da se opravda novac koji je stigao.

- Ne može ekonomija i privreda jedne države ovo što se dešava u poslednjim mesecima da ne oseti - kazala je Mihajlović.

Kako je rekla, potrebno je vratiti Srbiju Srbiji i nastaviti sa radom i napretkom.

Predrag Rajić kazao je da imamo posla sa ljudima koji ne mogu da se smatraju onima koji treba nešto da se pitaju u Srbiji,

- Ne smemo da potcenimo to koliko su daleko spremni da idu - naveo je Rajić i podsetio da su oni prekinuli liturgiju.

Kako navodi, njima je važno da pokušaju da napadnu sve što je Srbima bitno, da naprave sukob i sve to zbog onih iz inostranstva koji ih plaćaju - naveo je Rajić.

- Ja sam se u nekim momentima zabrinuo gde je akcija, onda sam nakon hapšenja video rad, što znači da je policija radila u pozadini - kazao je Rajić.

Nebojša Krstić, marketinški stručnjak, rekao je da ga od svega najavljenog najviše plaši to što je rekao Pajtić da će prenoćiti u Beogradu.

- Ključ nasilništva koje Srbija trpi jeste u onome što rade Šolakovi takozvani nezavisni mediji koji pozivaju na nasilje. Ako mi drvlje i kamenje bacimo na našu decu koja na plenumima razmišljaju da li treba nasilje da bude kontrolisano ili ne, ne treba jer su i oni žrtve onoga što im se sipa u glavu - kazao je Krstić.

Svi građani napominju da je na današnji veliki praznik, Vidovdan, potrebno poslati poruku mira.

Vladimir Đukanović, advokat, rekao je da su i bajkeri i veterani na strani države, što su pokazali danas svojim prisustvom.

- Oni ni u jednoj oblasti nemaju većinu, ali su tako želeli da prikažu u medijima - naveo je on.

Predrag Azdejković, urednik časopisa Optimist, rekao je da su blokaderi jaki na društvenim mrežama i da imaju puno plaćenih objava.

- Oni konstatno vređaju ljude na društvenim mrežama i najavljuju da će posle 21 sat biti haosa - rekao je Azdejković.

Zorana Mihajlović je rekla da građani treba da veruju svojoj državi i da ona radi svoj posao.

- Ono što je važno za sve nas daa svi oni koji žele da se bavi nasiljem biće tmao gde im je mesto, policija i tužioci će raditi svoj posao - dodala je ona.

Nebojša Krstić je rekao da dolazi vreme odgovornosti i da se boji da će stradati večeras oni koji krenu da biju studente koje žele da uče tzv "Ćacije", nahuškani na nasilje.

Dodaje da su to su deca koju opozicioni političari guraju i huškaju na nasilje.

U uključenju sa platoa ispred Skupštien Srbije Petar Đurđev istoričar poručio je da živimo u jendom vremenu gde se svet polako menja i u takvom jednom momentu kada se menaju najveće sile sveta mi treba da sačuvamo pribranost kako bi sačuvali svoj identitet.

On je rekao da je Beograd prošao mnoga iskušenja kroz istoriju i bio uništavan i zato je želeo da Vidovdan provede u Beogradu.

- Beograd pokazuje otpornost srpskog duha i kulture i iveličinu naše prestonice - naveo je on.

Nikola Selaković, ministar kulture, je istakao u uključenju da kulturom može da se pobedi.

- Postoje oni koji su u stanju da pokušaju da naruše tu kulturu, kao što su pokušali 2001. godine - naveo je Selaković.

Kako kaže, uobičajeno je da imamo provokacije od strane naših neprijatelja kroz istoriju, na Vidovdan, ali da nije zabeleženo da to rade Srbi u Srbiji.

- Oni su uzeli ulogu kulturnih idiota, misle da rade dobro Srbiji, a to rade uvereni od nekoga sa strane - kazao je Selaković.

Komentarišući pretnje na društvenim mrežama Đukanović kaže da je potrebno svaku pretnju prijaviti.

Azdejković je rekao da sada na društvenim mrežama time što nazivaju Vučića Muratom pozivaju na nasilje i ubistvo predsednika.

Pištolj sa izbrušenim brojevima

Mihajlović je rekla da se takvo oružje koristi za ozbiljna krivična dela.

- Oni su se spremali na nasilnu promenu vlasti oko 15. marta, na sreću to nisu uspeli, a ima još ekstremističkih grupa. Postoje službe koje rade svoj posao, građani treba da veruju svojoj državi... To što su oni planirani neverovatno je da se dešava - kazala je Mihajlović.

Kako je navela, Srbija se gradi i potrebno je da svi žele da naša zemlja ide napred, a ne da se želi destrukcija.

- Ozbiljan je problem da se želi loše svojoj zemlji - ocenila je Miihajlović.

Đukanović je kazao da je sada na tužilaštvu vodi istragu i da sada sve to treba istražiti.

- To su krivična dela koja se u pripremi rešavaju - naveo je Đukanović i dodao da se za banalnije stvari drže ljudi duže. Bude to čudno ponekad - istakao je on.

Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa, povodom brisanja serijskog broja sa oružja kaže da je važno reći da se na pojedinim medijima relativizuje to.

- Oni ne govore to da se takvim oružjem izvršavaju ubistva, već kažu da je neko uhapšen zbog kafanskih priča, a ne govore o tome da je pronađen takav pištolj i 35 metaka. Oni bi bili spremni da pravdaju političko ubistvo - naveo je Milovanović.

Upitan šta ako krenu sa upadom u pojedine medije ili institucije kaže da se Arhitektonski fakultet dodatno ogradio od blokadera i istakao da će se u 20 i 15 sati povući na fakultet.

Sastanak u kafiću

Đukanović je komentarišući sastanak opozicionih lidera u kafiću uoči protesta kaže da oni imaju svoje neke blokadere, ali da bi mnogi odustali od protesta kada bi ih oni preuzeli.

- Svako tu gleda da uzme svoj deo kolača - kazao je Đukanović.

Milovanović je rekao da smo pre nekoliko dana videli kako su neki besni kada se pomene da ih neko zameni.

- Videli smo bes Dragana Đilasa i to da oni ni za živu glavu ne bi dali svoje pozicije - kazao je on.

Prema njegovim rečima, rektor Đokić je organizator svega, a ispred sebe je stavio decu.

- Rektor Đokić ima političku kampanju sedam meseci na fakultetima - naveo je Milovanović.

Milovanović je istakao da Đokić svoju političku ambiciju želi da ostvari i da ga ne zanima to što čini fakultetu.

Bokan

Dragoslav Bokan je istakao da će famozna srprska sloga biti poraz svakom neprijatelju.

Upitan o najavljenim neredima Bokan je rekao da postoji srpska strana, oni koji se bave Srbijom.

- Postoje i ljudi koji su krenuli protiv jedine države koju imamo, protiv geopolitičkog pokrivača koji žele da unište. Suština je braniti Srbiju, izgovoriti da je ne damo - naglasio je Bokan.

Kako je rekao, suština borbe je da svako ostane na svom mestu i dodao da je na svakom da uradi šta može.

- Biće šta će biti, ne možemo da utičemo na druge ljude, možemo da utičemo na sebe - naveo je Bokan.

Govoreći o ideji da ''Srbija treba da stane'' Bokan je rekao da je to opis neprijateljstva prema sopstvenoj zemlji.

- Nemoguće je tu parolu objasniti na bilo koji pozitivan način. Mi koji se trudimo da čuvamo naš sveti gral, našu otadžbinu je stav savesti - kazao je Bokan.

Nemojte sprovoditi nasilje

Đukanović je apelovao na sve ljude da ne prebegavaju nasilju.

- Verujem da će neka racionalna glava reći da ih nema ni za šta i da ne treba da dođe do nasilja. Ko god je tamo došao, ako ima malo grama mozga neće pribegavati nasilju - kazao je Đukanović.

Kako kaže, oni pričaju da će posle 21 sat raditi šta hoće.

- Oni ne razmišljaju da batina ima dva kraja, ali ako ti mene napadneš, ja imam puno pravo da se branim, kako ne rrazmišljaju o tome - upitao je Đukanović.

Saša Milovanović je rekao da političari i profesori neće da stanu u prve redove, već će poslati nekog drugog.

Kako je rekao, kada bi student skinuo marker i napao nekog, onda bi pojedini mediji od njega napravili žrtvu.

Tri puta manje ljudi nego 15. marta

Nakon što je MUP objavio da je na protestu na Slaviji tri puta manje ljudi nego 15. marta Đukanović je rekao da to može da proveri svako.

Đukanović je naveo da je to na neki način poraz s obzirom na ono što je najavljivano.

Radoslav Milojičić Kena rekao je da je na ma potrebna normalna opozicija koja će biti na strani države, a da nas kritikuje kada grešimo, ali ova opozicija je opterećena novcem koji treba da primi iz inostranstva zbog nekoliko stvari.

- Prva stvar je da mora da se odrekne Kosova i Metohije kada smeni Vučića, opozicija mora da se odrekne Republike Srpske i mora da se ocepi Vojvodina - rekao je Milojčić.

On je rekao da je jasno da Zeleno levi front na čelu sa Radomirom Lazovićem da će se Hrvatima izvinjavati zbog Oluje zato što su nas tukli.

- Takvi servilni treba da budu na vlasti u Srbiji. Oni znaju da dok je Aleksandar Vučić na vlasti da će se gledati samo srsoki interes - rekao je Milojčić.

Dodaje da smo sada druga ekonomija u Evropi i da mo to postigli zahvaljujući Aleksandru Vučiću.- Aleksandar vučić ode u Moskvu onda oni kažu zašto si tamo. Onda ode kod Zelenskog oni opet pitaju šta će tamo. Aleksandar vučić vodi nezavisnu poitiku i radi amo za Srbiju - naglasio je Milojčić.

Vojislav Šešelj, predsednik SRS rekao da je očigledno da su blokaderi pukli s obzirom na brojnost koju imaju.

- Oni su izgubili svaku uverljivost pred narodom i poverenje i mislim da više nemaju kud i da je ovo njihova labudova pesma, ja mislim da ima i dosta zasluga vaše kuće kada ste prikazali onaj film gde se videle namere blokadera i opozicije. Narod to neće, njega interesuje podizanje plata i penzija. Narod je veoma frustriran obećanjima o nasilju - rekao je Šešellj.

On je dodao da je večeras veoma moguće da će doći do nasilja kada vide da su izgubili.

- Sve su prokockali pokazali su šta su znali i umeli - dodao je on.

Šešelj je rekao da je njihov osnovni problem što su oni otpisani od stran zapadnih obaveštajnih službi, zapad sada traga za novim liderima opozicije.

Govoreći o hapšenju sina Nenada Čanka on je rekao da kakavi su majka i otac izdajnici takav je i sin.

Šešelj je rekao da je nakon festivala "Krokodil" trebalo odmah uhapsiti Dinka Gruhonjića.

On je rekao da novac i dalje stiže kao podrška rušenju režima u Srbiji ali u manjem obimu jer je Tramp zavrnuo slavine nevladinim orgnaizacijama.

- Novac stiže i iz Hrvatske jer bi oni želeli da se uništi Srbija- rekao je Šešelj.

Dragoslav Bokan, proslavlljeni srpski režiser rekao je da od pada Bajdenove administracije i dela duboke države u Americi učinio je da se krene u poslednji udar na sve što je suvereno i što veruje u porodicu bilo gde u svetu, a posebno u Evropi.

- Njima smeta suverena politika, njima smeta Mađarska, Kina, Srbija oni udaraju na sve, a kada je reč o blakanu oni su skoncentrisani na najjču tačku na Srbiju - rekao je Bokan.

Kako je naveo ako postoji neka rečenica za nas to je da treba izdržati, ne treba uzvratiti.

- Jako je bitno da smao opstanemo, ne odustanemo i da budemo strpljivi. Strpljivost je odlika jakih ljudi i srpskog iskustva - rekao je Bokan.

Milovanović je rekao da su ovi lagali narod da su protiv nasilja, a da sada upravo vidimo nasilje u Obrenovcu, Kraljevu, Beograd.

- Večeras će da sublimiraju nasilje u jednu tačku - kazao je Milivojević.

Zastava na Slaviji

Bokan je komentarišući zastavu koju su blokaderi razvili na Slaviji rekao da je to idiotizam.

- Politički rasizam je najstrašnija stvar na svetu - naveo je Bokan i upozorio koliko je to opasno.

Bokan je naveo da će ljudi polako shvatati da je jedino što je istina na N1 vremenska prognoza.

Kena je komentarišuću odlazak ljudi sa Slavije rekao da bi još sačekao sa procenama da li će biti nasilja, jer se svaki put njihov skup završavao na taj način.

Šešelj je rekao da policija mora reagovati čim krene nasilje, jer će ga tako manje biti na delu.

Rajić je rekao da sada govornici nekom retorikom pokušavaju da usmere napad na ljude koji se nalaze ispred Skupštine.

- Mislim na Lompara i na njegov govor koji Vučića pokušava da predstavi kao Murata - ocenio je Rajić i dodao da je to poziv na ubistvo predsednika Vučića.

Rajić je kazao da će ovaj pokušaj obojene revolucije biti pobeđen i dodao da je potrebno da tužilaštvo reaguje.

Kena je rekao da je Aleksandar Vučić uz pomoć naroda pobedio obojenu revoluciju, ali da sada treba da pobedi duboku državu.

- Jedina osoba koja je imenom i prezimenom dobila podršku naroda je Aleksandar Vučić - naveo je Kena.

Preispitivanje investicija

Povodom izjave na Slaviji da treba preispitati investicije Rajić kaže da im smeta ekonomski napredak Srbije i dolazak investitora.

Upitan ko ima razloga večeras da slavi Kena je rekao Srbija, jer je Srbija pobedila.

- Uprkos svemu dobrom što je predsednik Vučić uradio, jedno od najvažnijih je da je vratio ponos svom narodu - istakao je Kena.

Prof. dr Rastislav Stojsavljević istakao je da blokade negativno utiču na Srbiju i da je potrebno da dođe do njihovog kraja.

Kako je naveo, nije nasilje samo da pokušate da upadate institucije, nasilje je i kada blokirate fakultete.

Bokan je naveo da je večeras život pobedio, želja za napretkom, ljubavlju, mirom.

Rajić je istakao da je većina ljudi na Slaviji zavedena i da ne zna šta čini, te upozorio da oni koji su zadojeni mržnjom možda pokušaju da izazovu incidente.

