Đurđev: Napad na kuću Miloša Vučevića je teroristički akt

Napad na porodičnu kuću bivšeg premijera Srbije, Miloša Vučevića, nije obična pretnja — to je otvoreni pokušaj zastrašivanja, političke eliminacije i nasilja usmerenog ka srcu institucionalne Srbije. To je teroristički čin, bez ikakvog opravdanja, i jasna poruka da neko želi mrtvog ne samo Vučevića, već i njegovu porodicu, izjavio je Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

Đurđev je poručio da nije slučajno da se napad na kuću i porodicu Vučevića desio dan nakon što je nedvosmisleno dao snažni podršku premijeru Macutu da nastavi tamo gde on stao u vezi donošenja zakona o đačkim udžbenicima, Srbija ne sme ćutati pred ovakvim bezumljem. Toliko i tome kada nas ubeđuju da dečiji školski udžbenici nisu važni!

„Kada neko ovako nastupi pred kućom u kojoj spavaju nečija deca, to više nije politička borba. To je zločin. I svako ko pokušava da ovakve napade relativizuje, pravda ili prećutkuje, postaje saučesnik. Meta više nije samo Miloš Vučević — meta je država, porodica kao temelj društva i institucije koje neki hoće da slome silom“, istakao je on.

Predsednik Srpske lige naglasio je da je Miloš Vučević, kao bivši predsednik Vlade i aktuelni politički lider, svojim radom zadužio Srbiju i da je napadan upravo zato što nije pristajao na ucene, niti je pristajao da bude politička igračka bilo kog centra moći.

„Oni koji ne mogu da ga pobede politički, sada bi da ga uklone fizički. To su isti oni koji mrze Srbiju — jer je Srbija za njih najveća prepreka ostvarenju njihovih mračnih ciljeva. Miloš Vučević nije čovek koji se krije, niti je čovek koji će ustuknuti, ali naša je dužnost da ustanemo u njegovu odbranu, jer odbrana njega je odbrana reda, zakona i institucija“, poručio je Đurđev.

On je pozvao sve nadležne organe da hitno i beskompromisno rasvetle ovaj napad i pošalju jasnu poruku da Srbija neće dozvoliti nasilje kao metod političkog obračuna.

„Ovo je trenutak kada nema neutralnosti. Ili ste uz poredak, ili ste uz haos. Ili ste uz život, ili ćuteći pristajete na smrt. Srpska liga je uz Miloša Vučevića, uz njegovu porodicu i uz Srbiju koja mora da se odbrani — i hoće“, zaključio je Aleksandar Đurđev.

