'NIJE DOVOLJNA MOJA OSTAVKA, SAD TREBA I MOJA GLAVA' Vučević: Prešli su 'crvenu liniju', odvratan napad na mene i moju porodicu

Grupa blokadera okupila se pre dve večeri ispred kuće predsednika SNS-a Miloša Vučevića u Novom Sadu, što je on okarakterisao kao prelaženje "crvene linije" i napad na njega i njegovu porodicu.

"Nisu oni nezadovoljni, došli su sa jasnim ciljem da vrše pritisak i napade na sve koji ne misle kao oni. To nismo imali za više od 30 godina višestranačkog života u Srbiji da neko sebi daje za pravo da napada nečiju porodicu, ugrožava normalan život jer se ne slaže sa nekim ili očekuje da budu raspisani izbori ili da pobedi na izborima. Sve maske su pale i sve je jasno", izjavio je predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević za Euronews Srbija.

Prema njegovim rečima, taj događaj se nije desio sam po sebi već je, kako kaže, bio najavljivan od strane određenih opozicionih političara poput Marinike Tepić, koja je danima, kako kaže Vučević, "imala objave protiv njega predstavljajući ga kao kriminalca", kao i Bojana Pantića, koji je "pokušao da legalizuje čisto nasilje".

"Ali, oni su mudriji od ovih što su došli ispred naše kuće - njih nije bilo. Zašto? Zato što znaju da narod to prezire, nije pitanje da li glasate za nekoga ili ne, niko ne može da kaže da je normalno da idete na nečiju kuću da bi se raspisali vanredni izbori", naveo je Vučević.

Ocenivši da je "apsolutno pređena crvena linija", Vučević je poručio: "Oni su došli na naše kuće i stanove, moramo da se branimo. Ljudi, šta je sledeće? Žarku (Mićinu) su ušli do stana, meni nisu mogli jer sam štićeno lice. Svi smo bili zajedno sa porodicama, nije to pitanje, već šta je sledeće? Sad je neko ukrao otirač, a sledeće će da kuca na vrata da uđe unutra? Šta pravosudni sistem očekuje da radimo tada?"

On je podsetio da su hapšeni ljudi kada su pisali grafite ispred stana Dinka Gruhonjića, te upitao da li će "aršini biti isti sada" i da li će reagovati Advokatska komora.

"Bili su tu policija i momci iz vojske koji se staraju o bezbednosti mene i moje porodice. Ovo nije normalno, a oni to medijski pravdaju i politički legitimišu. Zamislite da neka televizija prenosi skup u Ulici Branimira Ćosića. Nije u Ulici nego ispred moje kuće. Vidite to licemerje" naveo je Vučević.

Vučević je tako nešto nazvao "odvratnim" i takve proteste uporedio sa nacistima tridesetih koji su "trebili sve koje ne misle kao oni".

"Verujem u državu, nemam dilemu, ovima koji su mi slali ljude na kuće i ti koji su došli na kuće, hvala im. To će da se dugo pamti, te stvari ne mogu da se zaborave", zaključio je Vučević.

"Ozbiljno su nam ugrozili prosvetu i pravosuđe"

Biće interesantno, kako je naveo Vučević, videti kako će početi nova školska godina, pre svega kad su u pitanju fakulteti.

"Negde ima pomaka na bolje, a i dalje oni fizički okupiraju neke. Mislim da će biti najmanje ikada upisanih na državne fakultete. Kakva je ono antiporpaganda za državne fakultete kada vidite da vajar nudista pljuje decu koja idu da polažu Rimsko pravo? Ozbiljno su nam ugrozili prosvetu i pravosuđe. Ovo potvrđuje da je to snažno finansirano", naveo je Vučević.

"Evo kako je pomogla moja ostavka, da mi dolaze na kuču. Nije dovoljna moja ostavka, sada treba moja glava. Jer ova glava još uvek priča. Ja bih opet postupio kako bih postupio, mislim i Milan Đurić. Drago mi je da je pokazalo da vreme koje je iza nas nije bila suština svega toga" kazao je Vučević.

Vučević, kako je rekao, ne očekuje da se smire tenzije blokadera i izrazio nadu da će se saznati šta se tačno desilo u slučaju pada nadstrešnice u Novom Sadu.

"Ne interesuje ih novembar, ne govore o tome više. Nakon 24 časa od te tragedije Tužilaštvo je naredilo da se sklone ostaci nadstrešnice. Sada se postavlja pitanje zašto je došlo do toga, a njihovi mediji govore da SNS vrši pritisak. Važno je da sud do kraja sporovede taj postupak. Znam da i drugo tužilaštvo radi proveru da je bila korupcija, da se zbog korupcije desio pad nadstrešnice. Svi su pod ozbiljnom istragom. Moramo dobiti odgvoor na ta pitanja. I nadam se da ćemo jednom čuti šta se desilo, ko je kriv. To zaslužuju porodice 16 žrtava i cela Srbija", rekao je Vučević.

