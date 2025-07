'MOŽETE ZAMISLITI KADA BI TAKVI LJUDI IMALI VLAST' Vučić osudio pretnje upućene televiziji Niš

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je večeras, kako je naveo, siledžijsku kampanju koja se protiv Niš TV vodi više meseci, naglašavajući da nije razumljivo i normalno da o tome ćute ostali mediji.

"Zakazali su skopove i mitinge ispred vaše televizije, skupilo ih se vidim oko 380 i možda i više. U svakom slučaju to je stvar koja ne sme da se radi. Oni imaju pravo da odgovore, da se raspravljaju i da kažu da li je nešto istina ili nije kao i što mi imamo pravo da demantujemo njihove laži. To je demokratsko društvo, demokratski procesi nešto potpuno razumljivo i normalno", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Niš TV.

Prema Vučićevim rečima, nije razumnjivo i normalno da oni uz glasno ćutanje svih ostalih medija u Nišu i na jugu Srbije, kao i u celoj Srbiji, sa izuzetkom, kako je naveo, Informera i možda još kojih medija, vode siledžijsku kampanju protiv televizije Niš i da dolaze da zastrašuju zaposlene i da prete nestankom televizije.

"Možete zamisliti kada bi ti takvi ljudi imali vlast. To je kao i kada pogledate ove fotografije i snimke sa različitih fakulteta u Srbiji na kojima su oni bukvalno napravili svinjce. Kada vidite šta su od soba, amfiteatara, učionica napravili, onda vam je potpuno jasno kako bi nam država izgledala. Ako niste u stanju da tri prostorije uredite u kojima živite, šta biste onda od cele Srbije napravili da preuzmete vlast", rekao je predsednik Srbije.

Vučić je naglasio da je za njega najvažnije da osudimo pokušaj vršenja bilo kakvog pritiska na medije i na zaposlene u medijima.

"To nisu mediji, to su ljudi. To su nečiji očevi, majke, brat, sestra, deca, odnosno ljudi koji rade, zarađuju svoj hleb i oni imaju pravo da misle, da iznose svoje stavove. Ako niste saglasni sa tim, postoje pravila na osnovu kojih to možete da demantujete, negirate i borite se u javnom prostoru, ali nemate pravo da upotrebljavate silu na bilo koji način", rekao je on.

Vučić je naveo i da je sila linča i progona sve manja i da je to vreme prošlo, a da uskoro dolazi vreme prave odgovornosti.

"Oni misle da je moguće da se krompir podgreva i da se tako jede u septembru i oktobru. Nema ništa toga, jer prosto ljudi su naučili svoje lekcije i prosto znaju kako i kojim putem žele da Srbija ide, kako i kojim putem žele da Niš ide i u budućnosti će doći do velikih promena", rekao je predsednik Vučić.

Kako je istakao, ljudi su videli da oni nemaju nikakav program, plan i nikakvu ideju, a da im je jedini plan i program "svinjac na ulicama i na fakultetima".

"Ljudi sve bolje razumeju šta je to što se zbiva. Ne postoji niko više ko bi mogao da se ponosi onim što se krajem marta dogodilo u Nišu. To su jezive stvari i to je nešto što nikada više u Nišu ne sme da se ponovi. Interesantnije je da za sve to niko nije odgovarao odlukama čudnim i tužilaca i sudija i svih ostalih", kazao je Vučić.

Predsednik je najavio da sledi vreme odgovornosti i da oni uvek misle da se on šali i da greši kad god govori o tome kako stvari stoje u javnom mnenju i istraživanjima javnog mnenja.

"Oni mi ne veruju jer polaze od sebe. Govorimo o liderima blokadera i o svima njima. Oni obmanjuju javnost, uvek je lažu i pomišljaju da se i svi drugi tako ponašaju", rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić