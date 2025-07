Đurđev: Državne odluke se donose jedinstveno - pokušaji unošenja podela u državni vrh su opasni i nečasni

„Sve odluke koje se donose na najvišem nivou države rezultat su dogovora i koordinacije celokupnog državnog rukovodstva. U pitanjima od nacionalnog značaja ne postoje ’usamljeni igrači’, već tim koji deluje u jedinstvu. Upravo zato pokušaji da se u javnosti napravi veštačka podela između predsednika Vlade prof. dr Đura Macuta i drugih nosilaca vlasti, predstavljaju opasnu i zlonamernu manipulaciju“, izjavio je predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev, reagujući na interpretacije izjava rektora BU Vladana Đokića.

On je istakao da je nedopustivo da bilo ko u političkom ili akademskom životu sebe predstavlja kao ’žrtvu’ unutar sistema, a druge kao protivnike ili sabotere, i time unosi razdor u institucionalno delovanje države.

„Premijer Macut je ozbiljan čovek, profesor, i naravno da kao neko ko dolazi iz akademske zajednice ima senzibilitet za probleme Univerziteta. Ali, to ne znači da on deluje sam, niti da postoji nekakvo ’razilaženje’ u stavovima između njega i drugih članova Vlade. To je narativ koji neki pokušavaju da podmetnu kako bi destabilizovali institucije i personalizovali politiku, što je suprotno interesima Srbije“, naglasio je Đurđev.

On je pozvao sve aktere u javnom životu da pokažu elementarnu političku odgovornost i uzdrže se od retorike koja vodi ka konfrontaciji umesto ka rešavanju problema.

„Ako zaista postoji iskrena želja da se poboljša položaj univerzitetskih ustanova, onda to mora ići kroz institucionalni dijalog i uvažavanje celokupnog državnog aparata - ne kroz stvaranje medijske slike o ’dobrima’ i ’lošima’ u vlasti. To je recept za podele, a ne za rešenja“, zaključio je Aleksandar Đurđev.

Autor: A.A.