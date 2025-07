CRNO NA BELO! Profesor Petrov citirao 3 ZAKONA koji blokadere zgubidane ODMAH šalju na robiju: Evo kakva sudbina čeka sve one koji misle da mogu da blokiraju nečije domove!

Grupa blokadera zgubidana sinoć je organizovala protest u Novom Sadu, nakon čega su ponovo otišli da blokiraju ulicu u kojoj živi predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević, ali i ministar za evroske integracije Nemanja Starović kao i gradski urbanista Marko Sojičić.

Tokom gostovanja u Novom jutru na TV Pink, profesor na Pravnom fakultetu Vladan Petrov izneo je 3 zakona, koji blokadere, koji misle da smeju da protestuju ispred domova zvaničnika - odmah šalju na robiju.

- Ja nisam političar, ja sam profesor Pravnog fakulteta, a ja ću vam kratko pročitati 3 krivična dela koja su izvršena ovim napadima. Citiraću ih, da gledaoci znaju da ne izmišljamo - rekao je Petrov i dodao da ih ima više:

- Član 133. Povreda slobode kretanja i nastavnjivanja. Ko protivpravno uskrati ili ograniči građaninu kretanje ili slobodu kretanja, kazniće se novčano ili zatvorom od 1. godine.

- Protivpravno lišenje slobode, ko nekoga drži zatvorenim, ili mu oduzme ili ograniči slobodu kretanja kazniće se zatvorom 3 godine.

- Član 138. ugrožavanje sigurnosti, i ko nekoga ugrozi sa pretnjama da će napasti na život ili telo tog lica, ili nekog bliskog lica, kazniće se novčano ili zatvorom od 1 godine.

Tu imamo član tri, iz prethodnog člana, gde piše da ako neko preti da će napasti predsednika države, narodnom poslaniku, prededniku vlade, članovima vlade, sudiji ustavnog suda, zameniku tužioca... Ima tu i drugih krivičnoh dela, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina.

- Moramo da budemo svesni, da su predstavnici politike vlasti, odlučili ranije, pre Vučević, sada Macut. Da su odlučili da vode politiku tolerancije, koju građani počinju da razumeju. Na dnevnom nivou se dešavaju ovakve stvari, i stvara se jedan osećaj opšte nesigurnosti. Nije ovde reč o strahu, imamo opštu nesigurnost. Imali smo da moramo da predvidimo aktivnosti, pa posao, pa škola, pa kada krenuti... Sa ovim oblicima blokada došli smo do toga. Potencijalno, svi jesmo neka vrsta mete za ovakve ljude - naveo je Petrov.

- Gde je rektor đokić? Pitam ga, gde je dočekao strane diplomatske predstavnike. U neka dobra vremena, ne tako davno, dolazili su strani diplomatski predstavnici da drže predavanja, da razgovaramo o unapređenju akademske saradnje. Pitanje je – gde ih je primio? u blokirani rektorat? - dodao je Petrov.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić Kena kaže da je, kada se pogleda osam meseci unazad, cilj blokadera građanski rat.

- Nikada se niko iz opozicije nije ogradio, oglasio da se urprotivi rečima profesora ruskog, koji je rekao da će se proliti more krvi članova SNS. Đilas često poziva na ubistvo Vučića, u parlamentu su pokušali d aubiju 3 koleginice, maltretirali su novinarke. Oni se nažalost kreću po obrisima Hitlerove knjige. Oni zabranjuju rad političkih stranaka, pucali su na sliku Vučića, tuku novinarke, ne daju na fakultete, zabranjuju školovanje. Za sve je to krviv rektor Đokić koji je podelio našu decu, oduzeo im budućnost, prekršio član o visokom obrazovanju. Neće njemu ništa pomoći Karen Pirs. Šta on ima sa njom da priča? - pita se Kena.

Pa zato što je kandidat za predsednika Srbije, zato što daje intervjue gde pljuje u Nemačkoj državu, jer je on slika podanika koji ne sme da se buni kada se hapsi Igor Popović, da ćuti na Srebrenicu, za naše žrtve u Bratuncu, kaže Kena.

- Potrebno je poslušničko rukovodstvo... To je to - dodao je potom Kena.

Predrag Azdejković, urednik magazina "Optimist" ističe da je jasno da se naša država vodi politikom tolerancije, međutim, kako kaže, on više nije za to.

- Nisam za toleranciju, dovoljno smo tolerisali. Vidimo ove koji idu ljudima na vrata. Oni su došli ispred stana političara, oni su ceo komšiluk blokirali, liče na Kju Kluks klan. Sa onim kapicama. Zašto prete ljudima koji su neutralni? legitimisati ih, slati krivične prijave, jer je zakon prekršen. ne smemo dozvoliti da to ostane nekažnjeno, jer se onda oni osile. Oni idu kao mala razmažena deca - rekao je Azdejković.

Njih finansiraju ljudi iz dijaspore, sve ovo košta, da se ne lažemo, rekao je Azdejković potom.

Autor: D.B.