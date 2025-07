Vučić: Biće velikih promena u srpskom pravosuđu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će biti velikih promena u srpkom pravosudnom sistemu.

"Vreme odgovornosti dolazi. Teške udarce smo morali da primimo kao zemlja i biće promena. I u Nemačkoj se polako pokreće rasprava kako se finansiraju pojedine nevladine organizacije. Zašto? Zašto uvek levo liberalni ili anarho-liberalni sektor? Kako taj novac završava? I to će biti u mnogo zemalja", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara o uticaju stranog faktora u srpskom pravosuđu.

Nakon obilaska manastira Tumane, Vučić je rekao da su velike promene u svetu pa da je tako trenutno u Velikoj Britaniji Reformska stranka Ujedinjenog Kraljevstva Najdžela Faraža najpopularnija, dok se ranije uvek biralo između laburista i konzervativaca.

"To se nikada u istoriji Velike Britanije nije dogodilo, a to niko ne sme ni kao vest da objavi. Menjaće se sve to i dobro je da su ljudi počeli to da primećuju", konstatovao je Vučić.

Što se tiče svega drugog, Vučić kaže da nije optimista.

"Plašim se da idemo ka jednom potpunom haosu u kojem niko više neće znati ni šta se dešava, ni kako se dešava, niko što radi. Zato je nama važno da sačuvamo stabilnost"

Dodao je da je zato srećan sam što će danas da obiđe radove dobijem radove na Dunavskoj magistrali.

"To je mnogo više od magistrale, to je mreža saobraćajnica, skoro autoput. Tih 68 kilometara, od skretanja sa autoputa do Požarevca, Gradišta i ovde do Golubca. Mnogo će znači za nas, ali sam uvek srećan kada mogu da dođem do neke od naših svetinja, da imam malo mudrosti i snage pokupim, da shvatim koliko je našem narodu važan mir i ako hoćete, s vremena na vreme, uz naš rad, uz naš trud i Božja pomoć da savladamo sve prepreke i teškoće", rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić