'MENJAMO LICE SRBIJE, PRIPREMAMO SE ZA EKSPO I GLEDAMO KAKO DA SRBIJU GURAMO NAPRED' Vučić obišao radove na izgradnji Dunavskog koridora

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi radove na Dunavskom koridoru kod Golupca, koji predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata.

Izgradnjom Dunavskog koridora, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata, istočna Srbija dobija direktnu, brzu i bezbednu vezu sa Beogradom i evropskim pravcima. Radovi napreduju, deo trase je već pušten u saobraćaj, a završetak čitavog projekta očekuje se početkom 2026. godine.

- Sve izgleda sjajno -rekao je Vučić.

- Po najgorem scenariju ostaje nam 8 kilometara puta za sledeću godinu -rekli su predsedniku.

Kada bude gotova cela brza saobraćajnica od Beograda do Golupca će se stizati za samo sat i 20 minuta, a od Beograda do Požarevca za 50 do 55 minuta.

- Ovo je velika stvar za istok Srbije, ali ne smemo da zapostavimo ni južni deo i tu ćemo uložiti nešto. Mada je ovo atraktivniji deo, na Dunavu je. Srebrno jezero i Veliko gradište će da eksplodira kad bude potrebno sat i pet, sat i 10 minuta -rekao je Vučić.

Vučić je rekao da radimo samo sa kineskim kompanijama koje imaju podršku predsednika Sija.

Kineska kompanija Šandong ima podršku kineske ambasade, potvrdio je ambasador NR Kine u Srbiji.

- Šandong dobro radi sada Beograd - Zrenjanin. Idu ispred roka. Onda idu Zrenjanin - Novi Sad. To će biti fantastična stvar. Uskoro ubrzavamo radove na "Smajliju", Bački breg, Sombor, Vrbas, Srbobran, pa sve do Novog Bečeja, Kikinde. Mnogo toga još moramo da uradimo. Čačak - Kraljevo kada se završi do maja, juna sledeće godine, to je ogromna stvar. Zahvalan sam radnicima koji vredno i marljivo rade na ovim temperaturama. Ni dana ne kasne -rekao je Vučić.

Na pitanje novinara o tvrdnjama blokadera da će u Rumi da sviraju kraj, rekao je:

- Možda će se umoriti ako obiđu sve fabrike koje sam otvorimo. Obiđu sve to, vide kako je urađeno. Ruma sada ima dosta para u kasi, nije kao u njihovo vreme, pa bi da se tamo dokopaju vlasti -rekao je Vučić.

Predsednik Vučić prokomentarisao je komentare profesira Jove Bakića i čuvenog reditelja Emira Kusturice

- Ja sam zaista kriv za obe stvari, nemam sad vremena da odgovoram na to. Postoje ljudi koji žive drugačiju društvenu realnost, naše je da im realnošću i rezultatima pokažemo pravi stvarnost, ne smemo da ustanemo od njih. U svakom slučaju ja sam srećan što smo danas ovde. Do novembra će sve ovo biti gotovo, osim tih 8 kilometara. Što se tiče ostalog, Bakiću i Kusturici želim sve najbolje - rekao je predsednik.

Vučić je najoštrije osudio i napade na novinarku televizije Pink Gordanu Uzelac kojoj prete linčom nakon što je objavila prilog o Studentskom kulturnom centru, ustanovi kulture koju su demolirali blokaderski zbubidani.

- Oni žive u potpunom drugom svetu, a onda im je kriva Goca Uzelac kao da je ona to sve tu donela. A nije ni pokazala sve. Nju su već tukli oni iz "Dveri", a sada se prave kao da se ništa nije desilo. Blokaderi kukaju za sve što se njima dešava, a kada neko udari Gordanu Uzelac ili neku drugu novinarku pesnicom u glavu, to im je okej -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio i da ga uskoro očekuje susret sa predsednikom Kine Si Đinpingom.

- Ekselencijo, Vama hvala. Prenesite moje pozdrave predsedniku Siju, recite mu da se radujem susretu 3. septembra. Za mene je poseta Narodnoj Republici Kini od najvećeg značaja za našu zemlju lično i mnogo se radujem što ću da vidim svog prijatelja i brata. Prenesite mu moje pozdrave -rekao je Vučić.

Predsednik je potom otišao da pozdravi radnike koji rade na izgradnji Dunavskog koridora i istakao da je vrlo ponosan zbog toga što vidi.

- Ovako nismo šezdeset godina radili, i još ćemo da ubrzavamo - rekao je predsednik Vučić.

- Menjamo lice Srbije, pripremamo se za Ekspo i gledamo kako da Srbiju guramo napred - poručio je Vučič.

