'LEKARI MOGU DA OČEKUJU POVEĆANJE PLATA' Vučić: Imaćemo i novo porodilište! Do juna sledeće godine gotova deonica Čačak-Kraljevo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi novoosnovani Centar za palijativno zbrinjavanje Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, u okviru nekadašnje Kovid bolnice u Batajnici.

– Nalazimo se u Batajnici u nekadašnjoj Kovid bolnici, za 4 meseca smo je podigli i dugo razmišljamo kako ovaj prostor da se iskoristi. Na ovom spratu će biti centar za palijativu. Ovo je pokazatelj da brinemo o starijim ljudima koji imaju otežano kretanje i disanje, a u veoma modernoj bolnici sa modernom opremom. Od Nove Pazove, Batajnice, do Zemuna bi ovo mesto zbrinjavalo ljude. Od Ugrnivoca, Busija, Šangaja, Altine i Vojnog puta ne postoji mesto koje bi ovako bilo opremljeno – kazao je predsednik.

„Radovi u Tiršovoj napreduju brže od predviđenog roka“

Predsednik je rekao da radovi na izgradnji dečje bolnice Tiršova 2 idu brže od rokova i da neće još dugo vremena proći do kada će biti završeni grubi radovi, a u narednih 20 dana najavio je otvaranje radova na Ginekološko akušerskoj klinici u Višegradskoj.

– Tiršova će biti impresivna i kada imate Tiršovu, kada imate novo porodilište, kada sve naše nove objekte ubacimo u sistem, kada i svoje navike pomalo promenimo i kao pacijenti, i kao lekari, onda verujem da će svim ljudima biti još mnogo bolje. Naravno, očekujemo i povećanje primanja za njih, i za lekare, i za medicinske sestre, i za mnoge druge. Ne znam koliko ćemo zbog svega u procentima to moći ove godine, ali će svakako biti značajno iznad stopa inflacije – rekao je on.

On je najavio otvaranje radova na Ginekološko akušerskoj klinici GAK u narednih 20 dana, kao i da će uskoro početi tenderska procedura za porodilište u Nišu.

„Hoćemo da majkama u Srbiji darujemo najbolje moguće usluge. Hoćemo da im darujemo najlepše moguće krevete, najčistije zidove, najbolju moguću aparaturu, instrumente. Da im svaki porođaj bude jedno divno iskustvo, ne samo zbog ljubavi prema detetu, već i zbog onoga što im je država pružila. I to hoćemo posle decenija propadanja naših porodilišta da konačno promenimo. I to će za godinu, dve biti u potpunosti drugačije“, rekao je Vučić.

Auto-put od Čačka do Kraljeva

Vučić je rekao da će deonica auto-puta od Čačka do Kraljeva, biti završena do juna naredne godine i istakao da će to biti ogromna stvar za Srbiju.

– Takve stvari zemlju čine drugačijom – naglasio je.

On je, tokom obilaska radova na izgradnji Dunavskog koridora, rekao da je zahvalan radnicima koji rade po teškim vremenskim uslovima, kako ne bi kasnili ni jedan dan.

– Sada je malo svežije, ali oni rade na 35 i 36 stepeni, vredno, marljivo, ne kasne ni dana, ako se ne varam – dodao je Vučić.

„Više od 100 ljudi vratilo se iz inostranstva“

– Do sada se preko 100 ljudi vratilo iz Amerika, Švajcarske, Austrije. Zamislite ako bi zdravstvo uspevalo da vrati na godišnjem nivou od 300 do 500 ljudi. To mora da bude primer i za ostale, da vraćamo profesore. Danas imamo probleme da nam više fakulteti nišu više privlačni. Logično, neće da gube vreme i da Jovo Bakić i Đokić budu profesori. Nemamo više ni bravara, ni zavarivača, ni stolara, tesara, mesara. Voleo bih kada bi se u vladi time pozabavili, da vraćamo te ljude, uvećali bi BDP i fertilnu bazu i pokazalči bismo svima drugima koliko je lepo vratiti se u Srbiju – kaže Vučić.

– Čim nešto novo dobijete to postaje novi standard. Mnogo ljudi ne zna ša je Ibarska magistrala, ne znaju ljudi da je to postojalo. Drugi je standard sada. Ljudi se brzo naviknu i na Klinički centar Niš, Beograd. Tamo je u Nišu bila livada. I KC Vojvodina, što stari, što novi, potpuno novo lice imaju. Moramo da radimo Kragujevac, Pazar, Užice. Radujem se što ćemo za 20ak dana pozvati na otvaranje radova na ginekološko-akušerskoj klinici u Višegradskoj. Tiršova se radi i odlično narpeduje, porodiliše u NIšu dokumentacija se završava. To je za majke sa juga Srbije velika vest.

Autor: D.B.