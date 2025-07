Savet za kulturu i informisanje Novog Sada usvojio je inicijativu za podizanje spomenika žrtvama pada nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu, a predlogu se usprotivila opozicija koja je i napustila sednicu. Iste večeri, na kućnom pragu gradonačelnika Žarka Mićina ponovo su se pojavili blokaderi koji su uznemiravali njega, njegovu porodicu i komšiluk.

Žarko Mićin, gradonačelnik Novog Sada, osvrnuo se na sinoćnji incident i priznao koliko mu teško pada cela situacija.

- Izgleda da im je ovo, nažalost, postala dnevna praksa. Sinoć je bilo dosta drugačije, jer su prošli put najavili svoj dolazak, a sinoć su se stvorili u roku od pet minuta. Bilo ih je preko sto i imali su megafon preko kojeg su me vređali. Rekao sam ženi da zatvorimo sve prezore, jer su mi obe ćerkice bile tu, pustili smo glasno crtaće da ne bi to slušale, ali megafon se čuje. Starija ćerkica me je pitala: "Tata zašto te ti ljudi vređaju?". Najteže mi je palo to što su moji roditelji izbezumljeni zbog svega, oni su srčani bolesnici i jako teško su podneli sve ovo -rekao je Mićin i dodao:

- Mala granica je između vređanja i fizičkog kontakta, Kao što sam rekao, više sam zabrinut za bezbednost svoje porodice, nego za ličnu bezbednost, ali nije mi svejedno. Čovek sam koji uvek stavlja druge ispred sebe. Ono što me motiviše u celoj ovoj situaciji je ogromna podrška mojih komšija i ostalih ljudi, koji su se ponudili čak da dođu do moje zgrade -rekao je Mićin.

Mićin je dodao da je cilj blokadera od samog početka bila promena vlasti, a ne pravda za žrtve tragedije u Novom Sadu.

- Ja sam podneo inicijativu za podizanje spomenika žrtvama pada nadstrešnice i kao čovek, ali i kao gradonačelnik Novog Sada. Imao sam dva sata raspravu za predstavnicima opozicije na ovu temu iako to nisam očekivao. Ovo je nešto što je trebalo da nas ujedini. Kod njih postoji jedna kontradiktornost, prvo su rekli da nije momenat za tako nešto, da bi na kraju pokazali svoje prave namere i rekli da neće podržati inicijativu dok je ne predloži neka druga vlast -rekao je Mićin i dodao:

- Oni prave podelu u društvu. Pokazali su da je suštinski problem ko stavlja tu ploči, a ne kada se stavlja. Sve svoje političke neistomišljenike krive za pad nadstrešnice i stigmatizuju sve koji pripadaju Srpskoj naprednoj stranci -rekao je Mićin.

Autor: Iva Besarabić