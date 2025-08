'SRAM VAS BILO, BARABE!' Vučić zagrmeo na obeležavanju Dana sećanja stradalih i prognanih Srba u Oluji! NEĆEMO DA BUDEMO SLUGE I PODANICI

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio sinoć okupljenima u Sremskim Karlovcima gde je obeležen Dan sećanja na prognane i ubijene u zločinačkoj akciji "Oluja"

- Dragi narode, opet je kiša. Valjda neki Kinezi i drugi narod kažu da je dobar Božiji znak i nikada nas ovoliko nije okupilo na obeležavanju Oluje. Čudno mi je kad su mi rekli koliko je ljudi ovde, a onda kad sam video koliko ih nije ni stiglo. Hvala vam! Ja neću dugo, govoriću nešto drugačije, iz srca i duše!

- Hvala svim Krajišnicima koji su sa nama, u našoj Srbiji širom bivše Jugoslavije i svuda u svetu. Hvala koji živite u našoj Srbiji, na ljubavi, na svemu što ste dali svojoj zemlji. Ogromno je krajiško srce, a u njemu je ljubavi najviše za Srbiju. Hvala što doprinosite napretku Srbije, što dajete svoju decu Srbiji i što je volite i što ste je voleli više od svojih domova, jer ste hteli sa svojim narodom da živite. Izvinite što vas nismo dočekali kako priliči - rekao je.

Kako je istakao, zahvalio se što su sve istrpeli, i što su uvek uz svoju zemlju i narod.

- Govoriću o nepravdi i sve što su Srbima uradili u prethodnih 30 i više godina. Uništili su nam Jugoslaviji, rekavši pocepaćemo ih, što bi Srbi živeli u jednoj državi. Kad su kovali da unište Krajinu, završili su to u nekoliko dana, i više niko nikada nije pomenuo ružičaste i zaštićene zone UN, briga ih nije bilo što su Srbima garantovali sigurnost. Nikada nisu o tome govorili, već kako je veličanstveno ubiti 2.500 hiljade ljudi i proterati 250.000 ljudi. I naterali su nas da ćutimo!

Rekli su da gledamo u budućnost, rekao je Vučić.

- Prvo ćemo da vas bombardujemo, bez dozvole UN, baš nas briga za Povelju, međunarodno-pravni poredak, zašto? Pa može nam se! Pritom ćemo da vodimo najžešću propagandu da su to varvati koje moramo da srušimo. Onda ste nam rekli samo promenite vlast u Srbiji, Kosovo je vaše, kad su vam Srbi poverovali vašim bezobraznim lažima, a onda ste rekli ni CG ne može da ostane uz vas. Gledajte u budućnost, konačno imate svoju samostalnost, a onda dve godine nema ništa od toga, uzećemo vam 14 odsto teritorije i da vam otmemo Kosovo - istakao je.

Podsetio je koliko je zemalja priznalo nezavisnost Kosova.



- Nijednom nisu dali da na miru Dodik završi svoj mandat, od toga kako su se odnosili prema Radovanu Karadžiću, kako je završila Biljana Plavšić. Sit sam tih laži, imam 55 godina, vladavina prava... Zamislite da smo mi u našoj zemlji da smo nekoga zbog verbalnog delikta osudili na dan zatvora, a ne predsednika opštine, ili pripadnika druge nacije, rekli bi nam "kršite sve međunarodno-pravne norme", ali nemojte da nam vređate inteligenciju. Ja vam kažem ne razumete šta se zbiva u duši srpskog naroda!

- Mi mali smo ti koji greše, ali zato što nećemo da budemo sluge i podanici. Srbi hoće svoju slobodu i ne pita za cenu i naučite to već jednom! Kažu "vladavina prava", a vladavina prava je to da se nasmejete, a zaboravili ste ovo — pre 3 i po godine smo imali izbore na severu KiM, priznali su izbore sa 2 odsto izlaznosti, i to je bila demokratija? Sram vas bilo, barabe! Vodili ste me u Moldaviju, rekli ne, nećemo to prihvatiti, strpite se. Nisu se desili izbori, četiri godine su okupatori upravljali tim opštinama - rekao je i dodao:

- Našli su sluge, ali malo takvih ima. Najveći deo srpskog naroda neće da se odrekne svog srpskog imena i prezimena, i ne diramo u tuđe države, samo hoćemo da čuvamo svoje srpskog ime i prezime. Ne razumete šta radite, mislite da možete da nas unizite i uplašite, ali nećemo da vas služimo. Daćemo sve od sebe da čuvamo mir, i molim Dodika i sve u RS da čuvaju mir. Molim sve u Republici Srpskoj da se borite za očuvanje i opstanak RS. A ja imam odavde da poručim — samo da vam kažem, garantujem u ime Republike Srbije i u moje ime biće i živeće Republika Srpska i ništa joj nećete moći, svi zajedno!

Vučić je dodao da je narod primetio da kad god hoće nešto Srbima da kažu, "ovi" iz regiona kažu "ponovo ćete na traktore".

