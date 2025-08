'PONOSAM SAM ŠTO NISAM HTEO DA PRIMIM PICULU OVDE, SADA SE VIDI ZAŠTO SAM BIO U PRAVU' Vučić o ustaštvu u Hrvatskoj

Ponosan sam na činjenicu da nikada nisam želeo da primim Tonina Piculu ovde i sad ste mogli da vidite i po onome što on sam objavljuje koliko sam bio u pravu, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- I zbog toga sam trpeo brojne pritiske i zbog toga je obojna revolucija imala svoj naročiti tok i podršku koja je dolazila iz nekih evropskih zemalja. Podsetiću vas da su od gradonačelnice Beča, gradonačelnika Ulma, Marte Koš u Briselu i svih ostalih primali blokadere za koje su znali da niti pešače, niti voze bicikl, oni se voze u kombiju, onda dođu tih pet kilometara, pa ili prošetaju ili voze bicikl, ali su to radili da bi naštetili legitimitetu i legalitetu srpskih vlasti koje nisu bile dovoljno poslušne i nisu želele da služe tuđim interesima, nego interesima svoga naroda. Tako da ništa neočekivano tu nije, mi moramo da se dičimo svojom antifašističkom prošlošću, da ne dozvolimo da nacisti preuzmu pisanje istorije i rukovođenje događajima iz prošlosti. Neko upravlja prošlošću, ta je značajnim delom upravljano - rekao je.

Vučić je komentarisao i to što je Marko Perković Tompson održao koncert u Sinju.

- Da dovedete 300.000 ljudi koji slavi ustaštvo, godinama treba da se to rađa. I decu su uključili u to. U Evropi nije postojao. Za to su potrebne godine pripreme javnog mnjenja, godine obučavanja ljudi da to prihvate, godine vaspitavanja dece, da to tako bude. Videli ste čak ovaj tužni snimak gde vidite dečicu od 7-8 godina koja viču "Za dom spremni" i uz drvene puške pevaju bojnača Marka Perkovića Tompsona. Dakle, naravno da ćute. Naravno da ćute, zato što uvek mora da postoji ta vrsta Hrvatske kao njihove sile, ispružene pesnice prema Srbiji i još nekim malim u okruženju, u regionu koji uvek moraju da zaustavljaju razvoj Srbije i zajedno moraju da budu snažniji od Srbije, jer Srbija, ukoliko kao neposlušna zemlja i kao ponosan narod pokuša na bilo koji način da podigne glavu ili štrči ili ekonomski brže napreduje od onoga što je očekivano, mora da bude sputana - istakao je.

