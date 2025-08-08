AKTUELNO

Politika

'LJUBAV KOJU PRUŽATE SRBIJI BIĆE VAM VRAĆENA NA NAJLEPŠI NAČIN OD VAŠE DRŽAVE' Vučić objavio snimak sa mladim srpskim sportistima iz 18 zemalja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/RADE PRELIĆ (HO) ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

Nakon gostoprimstva, objavio je video snimak na svom Instagram nalogu.

- Ljubav koju pružate Srbiji, verujem, biće vam vraćena na najlepši način od vaše države, od vaše zemlje, od vaše otadžbine - istakao je Vučić.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen je deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija te zove

#deca

POVEZANE VESTI

Politika

Dobrodošli deco kući! Vučić sa učesnicima kampa 'Srbija te zove': Sve ih je više, to su deca kojima je srpska otadžbina na srcu

Politika

Vučić sa učesnicima kampa 'SRBIJA TE ZOVE 2024': Imamo rekordan broj dece! Beograd i Srbija su vaša kuća

Politika

Dobro je da su se setili ko je nadležan! Vučić o izborima: Biće kada nadležni državni organ donese odluku

Politika

Vučič sa decom srpske nacionalnosti iz regiona i dijaspore: Hvala vam što volite Srbiju bez obzira gde živite

Društvo

'HVALA VAM ZA SVAKU SUZU, SVAKU KAP ZNOJA' Predsednik Vučić se MOĆNOM porukom obratio srpskim ŠAMPIONIMA! (VIDEO)

Politika

'ĐOKIĆ JE UČESTVOVAO U POKUŠAJIMA RUŠENJA DRŽAVE' Vučić: Razgovaraću sa ljudima iz stranke i tražiću da podrže Macuta