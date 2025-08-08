'LJUBAV KOJU PRUŽATE SRBIJI BIĆE VAM VRAĆENA NA NAJLEPŠI NAČIN OD VAŠE DRŽAVE' Vučić objavio snimak sa mladim srpskim sportistima iz 18 zemalja (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas mlade srpske sportiste iz 18 zemalja, učesnike kampa "Srbija te zove 2025".

Nakon gostoprimstva, objavio je video snimak na svom Instagram nalogu.

- Ljubav koju pružate Srbiji, verujem, biće vam vraćena na najlepši način od vaše države, od vaše zemlje, od vaše otadžbine - istakao je Vučić.

Sportski kamp "Srbija te zove 2025" otvoren je 2. avgusta u Beogradu, namenjen je deci srpskog porekla iz dijaspore i regiona, uzrasta od 12 do 15 godina.

Ove godine učešće je uzelo više od 400 dece iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, SAD, Kanade, Australije, Slovenije i zemlja regiona.

Pored sportskih aktivnosti, deca u kampu imaju priliku da pohađaju časove srpskog jezika, ali i da se upoznaju sa bogatom istorijom i turističkim lepotama Beograda.

Autor: Dalibor Stankov