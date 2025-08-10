'Između Đilasa i lopova nema razlika!' Ministarka Mesarović: Najmanje 618 miliona evra zaradio pljačkajući državu

Dragan Đilas nikada nije našao za shodno da objasni odakle silni milioni na njegovim privatnim računima, ili kakav to obraz moraš da imaš ako kao dokazani lopov ti i dalje na sve načine, osim na izborima, pokušavaš da se domogneš vlasti, pa da ponovi kradeš od naroda i države, navela je Mesarović.

Podpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu:

- Između Dragana Đilasa i lopova nema razlika. Stavlja se znak jednakosti! Jer šta drugo reći o ,,političaru” koji je prvi milion, pa onda i ostalih najmanje 618 miliona evra zaradio dok je bio na državnim funkcijama. Odnosno, zaradio ih pljačkajući narod i državu! I Dragan Đilas nikada nije našao za shodno da to demantuje, da objasni odakle silni milioni na njegovim privatnim računima, ili kakav to obraz moraš da imaš ako kao dokazani lopov ti i dalje na sve načine, osim na izborima, pokušavaš da se domogneš vlasti, pa da ponovi kradeš od naroda i države.

- Obraz jednak đonu!I to najbolje opisuje Dragana Đilasa, bivšeg vođu žute lopovske bande, sada politički prepakovanog u neki SSP. Valjda misli, ljudi će zaboraviti. Nema šanse da se zaboravi kakvu je ekonomsku pustoš Đilas napravio u Srbiji, dok je zatvarao fabrike i pola miliona ljudi ostavio na ivici preživljavanja. Beograd i Srbiju je unazadio i pretvorio državne resurse u svoju ličnu partijsku kasu - navela je ona.

Jedan od glavnih finansijera protesta i obojene revolucije, Dragan Đilas još jednom je pokazao da je izgubljen u vremenu i prostoru, da se izgubio u sopstvenim lažima. Nasilje i uvrede i na račun predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića samo je još jedan pokušaj diskreditacije ljudi kojima je potpuno opsednut, jer rade i ostvaruju rezultate za dobrobit svog naroda i države, a ne kao Đilas - sami za sebe i svoje potrebe.

- Vučić i Vučević su sve ono što Đilas nije i nikada neće biti - vredni, pošteni, i velike patriote! I to može da procesuira mašinski mozak Dragana Đilasa, programiran da broji njegove milione na tajnim računima. I zato ih toliko mrzi, jer su sve što on nije i nikada neće biti! - istakla je ona.

Dragan Đilas, dodala je, ne poznaje granice kada je u pitanju njegov lični interes, i svi građani treba da budu svestni da je njegov cilj – vlast po cenu uništenja Srbije.

- Neće mu proći! Nećemo dozvoliti da nas vrati u mračnu prošlost! Nećemo dozvoliti da nam ukrade budućnost!Pobediće Srbija! - poručila je Mesarović.

Autor: S.M.