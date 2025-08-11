Jorgić o najavljenim ekonomskim merama: To je bitan korak da za zaradu koju donesu kući, ljudi mogu da kupe što više proizvoda

Direktor "Borbe" Andrija Jorgić pozitivno je ocenio najavljene ekonomske mere koje se odnose na organičavanje cena hrane.

Govoreći o ekonomskim merama koje je najavio predsednik Srbije, Jorgić je ocenio da one moraju biti u sadejstvu - kako raste minimalna cena rada, mora se ograničiti i poskupljenje.

- To je fenomenalana vest, ne samo za najugroženije već za sve građane Srbije i mislim da ćemo tim ekonomskim merama napraviti one najbitnije koraka da za onu zaradu koju donesete kući možete da kupite što više proizvoda - naveo je Jorgić i dodao:

Bez obzira na sve što se dešava, mislim da idemo nekim sitnijim koracima sada, ali da ćemo na kraju godine kad podvučemo crtu videti rezultate

Jorgić je osvrnuo i na incidente u Novom Sadu, navodeći da u provom trenutku nije shvatio o čemu se radi.

- Prvo sam pomislio da neko sređuje grafite, a onda sam shvatio da neko prefarbava srpsku trobojku...Dokle nečiji um može da ide? Šta se postiže time? Šta je cilj toga? Šta žele pojedini blokaderi? Koga ti grafiti nerviraju? Oni tamo stoje pet godina. Kao da neko ima ima potrebu da takvim akcijama izazove reakciju druge strane. Da dođe do tuče, da odreagujete kao čovek - dodao je Jorgić.

Uz napomenu da je reč o agresivnoj manjini, koja je u stanju ne samo da vređa, već i da fizički nasrće na druge ljude, on je uveren da je cilj samo izazivanje incidenata i dizanje tenzije.

Autor: S.M.