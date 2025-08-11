'ĐILAS NAREDIO KAMPANJU PROTIV BLOKADERSKE LISTE' Uroš Piper tvrdi: Od 1. septembra kreće, ZAKUCAO JE EKSER

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas od septembra kreće u kampanju, i to ne bilo kakvu, već onu uperenu protiv stranke u nastajanju pod nazivom "studentska lista"!

Ovo tvrdi nekadašnji šef Info Službe DSS Uroš Piper.

"Đilas je danas zakucao ekser u sanduk blokaderske liste. Svojima u SSP naložio da od 1.9. krenu u kampanju. Protiv blokaderske liste. Kokice su spremne...", napisao je Piper na Iksu.

Ova saznanja koja je izneo Uroš Piper ne čude budući da pristalice ove stranke u nastajanju, kao i sama "studenstka lista", uveliko zahtevaju od srpske opozicije da se u potpunosti povuče sa sledećih parlamentarnih izbora u njihovu korist, iako se sve vreme i ne zna ko je tačno na toj listi, kakva je organizacija iste, a ni kakav politički program zastupaju i nude.

Nakon apela za povlačenjem opozicionih stranaka sa budućih izbora koji je objavila Eko straža, prvi se oglasio upravo lider SSP Dragan Đilas, koji je najavom formiranja "jedinstvenog fronta protiv režima Aleksandra Vučića" u potpunosti odbacio ideju o bezrezervnoj podršci tzv. studentskoj listi.

"Već je nekoliko meseci puno spekulacija u vezi s pojavom takozvane studentske liste, a iako se nazire, još uvek ne znamo ko su ljudi koji će je stvarno predstavljati. Da li će biti razumevanja za jedinstvenu listu kod svih aktera, videćemo. Ukoliko ne, onda će se očigledno ići u nekoliko kolona, ali ni to ne bi trebalo da predstavlja bogzna koliki problem", rekao je Đilas i dodao da je "pomalo paradoksalno da smo ušli u priču o izborima, a da izbora još nema".

Da, izbora još nema, ali zato međusobnih obračuna u ovom frontu itekako ima.

Autor: Iva Besarabić