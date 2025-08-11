AKTUELNO

Politika

Pokret socijalista Novi Sad: Bačulova se niko ne boji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pokret socijalista ||

Pokret socijalista Novi Sad reagovao je na sramne napade na sina Miloša Vučevića.

Pokret socijalista Novog Sada kao i svi normalni Novosađani znaju da reč siledžije Bačulova ne vredi ništa. Nasilnik koji misli da pretnjama sinu Miloša Vučevića može da uplaši njega i ceo Novi Sad, treba da zna da politika nije skidanje patika deci na ulici. Bačulova se niko ne boji, a pogotovo ne mi iz Pokreta socijalista. Pružamo punu podršku Milošu Vučeviću i njegovoj porodici, koja je po ko zna koji put meta napada najgorih", su u Pokretu socijalista Novog Sada.

Autor: D.B.

