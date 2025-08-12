AKTUELNO

Politika

'SVE SU TO GLUPOSTI, NE RAZUMEM KOME TO TREBA I KO IZMIŠLJA' Vučić za ruske medije demantovao da će Srbija smeniti službenike u Vladi Srbije po nalogu Zapada

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić demantovao je danas da će Srbija promeniti svoju politiku i da će smeniti službenike u Vladi Srbije.


On je tako za RIA novosti reagovao na pisanje pojedinih ruskih medija da će premijer Srbije Đuro Macut sledeće nedelje pod pritiskom zapada smeniti šefa kabineta i savetnika za nacionalnu bezbednost Miloša Anđića, starijeg savetnika za spoljnu politiku Aleksandru Nikolić, zamenika šefa kabineta Anu Jovanović i starijeg savetnika Biljanu Bogićević.

- Srbija ne menja svoj stav, niti će menjati, Srbija ne namerava da uvodi nikome sankcije niti da menja svoju politiku. Sve su to gluposti. Ne razumem kome to treba i ko to izmišlja - rekao je predsednik Alekandar Vučić.

Autor: D.B.

#Aleksandar Vučić

