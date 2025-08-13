'DOK KRV TEČE MOJIM VENAMA, BRANIĆU I ČUVATI SRBIJU' Važna poruka Vučića: I od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra (VIDEO)

Predsednik Vučić se ranije u toku večeri obratio građanima u Beogradu, nakon što je narod izašao da brani svoje domove širom Srbije.
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić još jednom je istakao da će uvek biti uz Srbiju i njene građane.
- Dok dišem, dok krv teče mojim venama braniću i čuvaću Srbiju, i od onih spolja, i od njihovih poslušnika iznutra - napisao je.
Podsetimo, na hiljade građana širom Srbije okupilo se kako bi pružilo podršku predsedniku Vučiću i odgovornoj politici koju vodi, ali i odbranilo svoje domove.
U isto vreme, blokaderi nastavljaju sa nasiljem i napadim na prostorije Srpske napredne stranke.
Autor: Iva Besarabić