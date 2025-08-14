AKTUELNO

Politika

Građani mirno razbijaju već pola sata?! Šok izveštaj tajkunske novinarke: Dajte joj Pulicera (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blokaderi samo hoće mirno da razbijaju, pustite ih, ovo slušaju građani koji prate izveštavanje Nove S o nasilju u Novom Sadu i da nema video snimka koji je dokumentovao ovaj skandal, ne bismo verovali da je ovakva glupost mogla da bude emitovana uživo.

Koliko su se zaneli u spinovanju nasilja blokader na ulicama Novog Sada, reporteri N1 su potpuno pogubili konce i sada u istom izveštaju govore potpuno suprotno:

- Građani mirno razbijaju već pola sata.

Mirno?! RAZBIJAJU MIRNO?!

Ovo je za Pulicera, ovakav šok izveštaj, pošto nismo znali da mirno može da se razbija i pljačka.

Autor: Iva Besarabić

