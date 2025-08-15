DANAS SAHRANA SMILJE PANIĆ: Na isti dan pre 17 godina preminuo je Ranko Panić, njegovu majku ispraćaju na večni počinak

Danas se, 17 godina nakon smrti njenog sina, sahranjuje Smilja Panić, majka Ranka Panića, koji je na današnji dan 2008. godine preminuo od posledica brutalnog batinanja tokom protesta Srpske radikalne stranke.

Ranko, koji je tada imao 41 godinu, pretučen je od strane policije na mitingu koji je bio uredno prijavljen. U teškom stanju je primljen u bolnicu, ali je, uprkos naporima lekara, preminuo 15. avgusta.

Ranko Panić je bio simpatizer stranke koja je organizovala protest 29. jula 2008. godine, koji je bio u znak protesta zbog izručenja Radovana Karadžića Haškom tribunalu. Tom prilikom, policija je brutalno intervenisala prema demonstrantima, među kojima je bio i Ranko. Lekari su utvrdili da je zadobio teške telesne povrede, zbog kojih je preminuo nekoliko dana nakon premlaćivanja.

U ranijoj ispovesti za medije, Smilja Panić, koja je sa sinom izbegla iz Hrvatske tokom "Oluje" 1995. godine, pričala je o tom tragičnom trenutku. "Prvi put je otišao na miting, a vratio mi se u kovčegu", prisetila se Smilja. "Nakon što je pretučen, seo je u autobus za Mladenovac. Moja sestra ga je pozvala, a on joj je rekao: 'Tetka, ubila me murija.' Sledećeg dana otišao je u bolnicu, gde je i preminuo."

Sahrana Smilje Panić obaviće se danas, 15. avgusta, na dan kada je Ranko izgubio život zbog tadašnje policijske brutalnosti. Ova tragedija ostaje trajna podsećanja na mračne godine vladavine prethodnog režima, kada su protesti često završavali krvavo, a policija je nemilosrdno reagovala prema građanima.

