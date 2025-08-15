Još jedna laž opozicionih medija: Poseta austrijskog kancelara protekla u više nego prijateljskoj atmosferi

Povodom netačnih navoda objavljenih u pojedinim medijima u vezi sa posetom saveznog kancelara Republike Austrije Kristijana Štokera Srbiji, B92.net je iz izvora bliskog Vladi Srbije došao do informacija da je sastanak predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića sa kancelarom protekao u izuzetno konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, sa fokusom na jačanju bilateralne saradnje i strateških partnerstava.

Poseta kancelara Srbiji, na njegov predlog, dogovorena je u Tirani, još u maju, tokom EPC Samita, te je neistinita informacija da je on posetu pokušao da prikrije posetom Crnoj Gori.

Tokom razgovora naglašena je obostrana posvećenost unapređenju ekonomskih odnosa, evropskim integracijama Srbije i produbljivanju kulturnih i društvenih veza između dve zemlje. Potpisana Deklaracija o produbljivanju ekonomskih odnosa predstavlja jasan dokaz zajedničke vizije o budućnosti saradnje i poverenja koje postoji između Beograda i Beča.

Nakon zvaničnog dela, predsednik je ugostio kancelara Štokera na ručku, kojem je, kako kaže naš izvor, prisustvovao i fudbaler Marko Arnautović."Ručak je prošao u opuštenoj i više nego prijateljskoj atmosferi", kaže naš izvor.

Tvrdnje o navodnim "neprijatnostima" ili "posebnim pritiscima" ne odgovaraju istini. Tok posete bio je u potpunosti usklađen sa uobičajenim diplomatskim protokolima i sadržajem unapred dogovorenih tema, uz obostrano uvažavanje stavova i pozicija.

Štoker potvrdio učešće Austrije na EXPO 2027: Njegova želja je bila da lično uruči pismo

Kancelar Štoker je tom prilikom potvrdio učešće Austrije na EXPO 2027. u Beogradu, što predstavlja važan signal podrške i poverenja u kapacitete Srbije da organizuje događaj od globalnog značaja. Njegova želja je bila da lično uruči pismo o učešću kako bi naglasio važnost odnosa dveju zemalja.

Takođe, otvoreno je razgovarano o saradnji u oblasti investicija, inovacija, energetike i obrazovanja, kao i o unapređenju položaja srpske dijaspore u Austriji.

Poznato ko je dostavio lažne informacije?

Kako B92.saznaje saznaje iz redakcije Nove, njihovom novinaru je ove podatke o navodnim neprijatnostima tokom posete kancelara, dostavio predstavnik austrijske ambasade u Beogradu.

"Izmislili su te detalje verovatno iz straha od pritiska NVO i opozicionih medija, jer nisu uspeli da spreče posetu visokog državnika Beogradu", kaže naš kolega sa Nove.

"Republika Srbija ostaje posvećena daljem jačanju odnosa sa Republikom Austrijom i svim svojim partnerima u Evropskoj uniji, zasnovano na međusobnom poštovanju, dijalogu i zajedničkim interesima", kaže za B92.net izvor koji je prisustvovao sastanku, naglašavajući da to neće pokvariti zlonamerni i neistiniti tekstovi u opozicionim medijima.

Autor: D.B.