MOTKE, KAMENICE, FLAŠE, I KRVAVE GLAVE! Evo čega smo se sve nagledali za četiri dana protesta - Blokaderi palili i rušili sve pred sobom! HOROR (FOTO+VIDEO)

U protekla četiri dana povređeno 127 policajaca.

Poslednje četiri večeri u Srbiji obeležilo je nezapamćeno nasilje blokadera. U gradovima širom naše zemlje napadali su policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Naime, blokaderi su u utorak uveče došli ispred sedišta SNS u Vrbasu i Bačkoj Palanci i gađali topovskim udarima, ciglama, kamenicama, bakljama i drvenim motkama pristalice SNS koje su se okupile ispred stranačkih prostorija, ali i pripadnike policije koji su ih razdavajali.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

Jezivo nasilje blokadera zabeleženo je i u Lazarevcu, gde je teško povređen pristalica SNS.

Njemu je, kako se može videti na fotografiji, licem bilo prekriveno krvlju.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane.

Pripadnici policije morali su da podignu štit kako bi se odbranili od kamenica i drugih predmeta koji su leteli ka njima.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na protestima u četvrtak policija je masovno i brutalno napadnuta širom Srbije, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Juče, u petak, blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima, prosipali staklene klikere, dok su pripadnici MUP za sve to vreme stajali mirno.

Kao i prethodnih noći, isprevrtali su kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom krenuli u napad na policiju.



Nešto pre ponoći došlo je do incidenta u Beogradskoj ulici odakle su blokaderi potisnuti ka Pravnom fakultetu gde su zapalili baklje, bacali petarde i topovske udare.

Policija je došla u Beogradsku ulicu da ih rastera, a potisnula ih je prvo ka Pravnom fakultetu. Blokaderi su potom počeli da gađaju policiju kamenicama, a nisu dozvolili ni vatrogascima da ugase kontejnere koje su prethodne zapalili.



Nerede su pravili i u Novom Sadu, gde je jedna grupa blokadera napala i ekipu Informera, ali i u drugim gradovima Srbije.

Ministar unutrašnjih poslova izjavio je kasno sinoć da je tokom protesta došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada na policiju, a da je povređeno šest pripadnika policije.

Dačić je na konferenciji za novinare posle ponoći rekao da je sinoć uhapšeno 38 lica. Istakao je da je policija uspostavila javni red i mir koji je bio narušen napadom na policiju u ulici Kneza Miloša i da je razbila grupe demonstranata.

Navodeći da je u protekla četiri dana bilo 127 povređenih policajaca, Dačić je istakao da to pokazuje da su tvrdnje o navodnoj policijskoj brutalnosti laž.

Autor: D.B.